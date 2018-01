Crédits bancaires: Décélération en novembre  

Selon les indicateurs clés des statistiques monétaires de Bank al Maghrib, le rythme de progression du crédit bancaire a ralenti à 4,8% à fin novembre après 5,2% le mois auparavant. Par objet économique, la progression des prêts à l’équipement s’est accélérée de 13,6% à 14,6% et celle des crédits à l’immobilier de 4,1% à 4,2%. Les facilités de trésorerie ont vu, quant à elles, leur baisse s’atténuer légèrement à 1,8% après 1,9%. De leur côté, les crédits à la consommation ont marqué une décélération de 4,5% à 4,4%, et le taux de progression des prêts à caractère financier est revenu de 5,4% à 0,8%. Par secteur institutionnel, les concours alloués au secteur non financier se sont accrus de 5,4% après 5,2% le mois précédent. Cette évolution traduit essentiellement une hausse de 21,1% après 15,7% des crédits aux collectivités locales, ceux aux sociétés non financières publiques ont, quant à eux, progressé de 15,5% au lieu de 16,1%. S’agissant des prêts au secteur privé, leur taux de progression est resté au même niveau que le mois précédent, soit 4,3% avec une hausse de 4,7% après 4,4% des concours alloués aux sociétés non financières privées et une décélération de la croissance des crédits aux ménages à 3,9% après 4,1%.

