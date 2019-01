Crime d’Ifrane: Le suspect aux arrêts

L’homme suspecté d’avoir égorgé et décapité une jeune femme à Oued Ifrane a été arrêté samedi 29 décembre à Tounfit dans le Moyen Atlas. Cette arrestation est intervenue en un temps record, soit en l’espace de 24 heures après la découverte du corps le vendredi 28 décembre. De gros moyens ont été mobilisés pour une arrestation rapide du suspect qui avait disparu le jour même du crime.

La traque menée par la Gendarmerie royale et la DGST aura permis de mettre un terme à la fuite du présumé coupable de ce crime abject qui a secoué la région. Il s’agit d’un berger vivant dans la même région que la victime, Oued Ifrane. Cet assassinat vient couronner de nombreuses menaces que le coupable a fait subir à sa victime avec laquelle souhaitait établir des relations extra-conjugales. La jeune défunte, militante de gauche, laisse derrière elle une fille âgée de 8 ans et un père gravement malade.

