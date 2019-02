Crise au Venezuela: Les Yankees dans le viseur des partisans de Maduro

Les soutiens du président Maduro commémoraient, mercredi 27 février, le 30e anniversaire d’émeutes meurtrières dans le pays suite à des réformes libérales de l’ancien président Carlos Andrés Peréz dans les années 1980. Un rassemblement qui visait surtout aussi à dénoncer les événements de ces dernières semaines, en particulier la tentative d’entrée de l’aide humanitaire venue de Colombie. Quelques milliers de personnes, notamment des fonctionnaires, étaient réunis sur l’avenue Francisco de Miranda de Caracas.

Lutter contre l’impérialisme américain était le mot d’ordre de cette marche en soutien au président Maduro. Si le pays est au bord de l’asphyxie, c’est uniquement la faute des Etats-Unis, soutient Richard Oramas, le commandant de la milice de l’Etat de Vargas, au nord de Caracas. Une réalité au regard du boycott auquel le pays est soumis.

Sur le plan diplomatique, la bataille fait rage au Conseil de sécurité entre la Russie et les USA autour des projets de résolution que les deux pays ont présenté séparément à l’examen. A Moscou, on ne sa fait plus de mystères quant à la prédisposition de Washington à investir militairement le pays. Une thèse qui se trouve être créditée par l’envoi de militaires américains en Colombie pour parer à toute éventualité. Pour Rappel, Mike Pompeo, chef de la diplomatie US, n’a pas manqué de souligner que « toutes les options » restaient sur la table pour le cas du Venezuela. Une affirmation des plus belliqueuses dont le Président US avait déjà fait grand cas depuis quelques jours.