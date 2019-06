Crise des étudiants en médecine: Le rattrapage boudé!

Les étudiants en médecine maintiennent leur mouvement de boycott des examens semestriels et de la session de rattrapage.

Soulignant « l’indépendance » de leur mouvement, ils appellent à un dialogue « sérieux » avec le gouvernement qui persiste dans ses menaces.

La Commission nationale des étudiants en médecine appelle le gouvernement à « respecter les conventions nationales et internationales relatives au droit à l’expression et à la protestation, au lieu de mener une politique de menace et d’oppression ».

Le communiqué publié samedi 15 juin rappelle que « la Commission nationale est un organe indépendant, dont les décisions émanent des assemblées générales des étudiants à travers un processus de discussion démocratique.

Une pique à peine voilée. L’Exécutif qui soutient que l’Association « Al Adl Wal Ihsane », organisation tolérée et sans statut légal, serait impliquée directement dans le mouvement de boycott des examens.

Ladite Commission qui exprime son « soutien sans faille aux étudiants menacés d’expulsion des cités universitaires ainsi qu’aux trois professeurs suspendus », se déclare « prête à mener toutes les procédures légales nécessaires ».

Par ailleurs, les étudiants de 7e année ont encore décidé de boycotter les stages et les examens cliniques à partir de 17 juin.

Les représentants des étudiants organisent une conférence de presse lundi 17 juin à Rabat et lancent une campagne de communication pour apporter l’éclairage nécessaire sur ce dossier.

Aussi, ils s’apprêtent à adresser une lettre au ministère chargé des droits de l’Homme et appellent le ministère de l’Education nationale à répondre à leur demande de dialogue déposée depuis le 27 mai dernier.

Rappelons que le gouvernement a refusé de déclarer une année blanche et s’attache à la poursuite des examens dans les facultés de médecine, de médecine dentaire et de pharmacie.

Il menace étudiants de redoublement ou d’expulsion. Une décision qui menace l’avenir de 18.000 étudiants ayant boycotté les examens.