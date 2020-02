Crise libyenne: À Brazzaville, l’option d’un «forum» privilégiée

La réunion du haut comité de l’UA sur la Libye s’est achevée jeudi en fin d’après-midi à Brazzaville. Fayez el-Farraj, contrairement au maréchal Haftar qui a préféré y envoyer des délégués, était bien présent à Brazzaville. Une feuille de route a été établie en vue de la tenue d’un «forum de réconciliation nationale».

Dans son communiqué final, le Comité de l’Union africaine sur la Libye constate «une dégradation de la situation qui nourrit les réseaux terroristes et déstabilise la sous-région». Les États membres ont notamment rappelé leur attachement aux conclusions du sommet de Berlin, tenu il y a dix jours. Il est essentiel que l’embargo sur les armes soit strictement respecté.

Le comité condamne toutes ingérences dans le conflit et appelle à «un cessez-le-feu complet et effectif», qui doit faire l’objet «d’un mécanisme de surveillance (…) dans lequel l’UA aura un rôle à jouer».

La situation humanitaire est également source de préoccupation: les pays africains voisins de la Libye ont notamment «consenti à des efforts pour venir en aide aux populations libyennes».

Quant aux migrants africains détenus en Libye et utilisés comme des combattants et des boucliers humains, ils doivent être protégés.

L’UA s’engage notamment à «faciliter leur rapatriement dans leur pays d’origine».

Les migrants seraient 650 000 selon le Haut Commissariat des Nations unies aux réfugiés.

Tous ces efforts doivent favoriser à terme un dialogue inclusif et permettre d’esquisser une solution libyenne à la crise.

Une commission va être mise en place au sein de l’UA afin de préparer un «forum de réconciliation nationale» auquel seront conviés non seulement les deux principaux belligérants du conflit, mais aussi des représentants de la société civile libyenne.

L’Algérie s’est proposée pour accueillir ce forum.

Vent de pessimisme à l’ONU

S’adressant en vidéo-conférence au Conseil de sécurité depuis une réunion de l’Union africaine à Brazzaville, le représentant du secrétaire général de l’ONU en Libye, a été très pessimiste. Ghassan Salamé n’a fait que confirmer les craintes des 15 membres: l’escalade des tensions sur le terrain est devenue extrêmement préoccupante.

Pas moins de 110 violations à la trêve négociée par la Turquie et la Russie ont été constatées depuis la conférence internationale. Et à nouveau, G. Salamé a dû se plaindre de la livraison d’armes et de combattants aux deux camps, à celui du maréchal Haftar, ainsi qu’à celui du Gouvernement d’union nationale d’el-Sarraj.

Il a aussi confirmé que la première réunion de la commission militaire conjointe, composée de cinq membres représentant Haftar et cinq membres représentant le GNA, ne s’était pas tenue à Genève mardi comme prévu, faute de participation des représentants du maréchal Haftar. Et a redemandé au Conseil de se dépêcher d’entériner les conclusions de Berlin dans une résolution.

À New York, l’ambassadeur allemand, siégeant au Conseil, a ré-appuyé cette requête en demandant à «ceux qui traînent des pieds autour de cette table» de se mettre d’accord et d’envoyer un message fort en Libye, tant à la population qu’à ceux qui violent les termes de la trêve. Il visait la France, la Grande-Bretagne et la Russie qui semblent ne pas savoir s’accorder sur les termes de la résolution.