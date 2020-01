Crise libyenne examinée à Brazzaville: L’UA s’implique…

Après la Russie, l’Allemagne et tout récemment l’Algérie, c’est au tour du Congo-Brazzaville d’organiser une réunion consacrée à la crise libyenne. Le chef de l’État congolais Denis Sassou-Nguesso accueille ce jeudi 30 janvier la 8ème réunion du Comité de haut niveau de l’UA sur la Libye qu’il dirige.

Une réunion qui intervient en pleine joute entre Paris et Ankara et à l’heure où le déversement des armes aux parties en conflit s’accompagne aussi d’arrivées de renforts.

L’Union africaine prend le taureau par les cornes et entend désormais jouer un rôle de premier plan dans la résolution du conflit libyen. Une réunion provoquée ce jeudi à Brazzaville cherche à «convaincre les protagonistes du conflit d’accepter l’idée d’un forum de réconciliation».

Le communiqué final adopté à l’issue du récent sommet de Berlin fait mention de cette future rencontre, qui devrait se tenir à Addis-Abeba au cours des six prochains mois. Mais la tâche est «titanesque», de l’aveu même de Jean-Claude Gakosso, chef de la diplomatie congolaise. N’empêche, d’autres diplomates africains croient en l’initiative d’autant que «les pays voisins – le Niger, le Tchad ou le Soudan – qui ont le plus souffert de la crise», ont jusque-là été largement tenus à l’écart de toute médiation.

Exclusion jugée «étrange, voire insupportable, puisque personne ne peut ignorer le lien intime entre la crise dans le Sahel et la fragmentation de la Libye».

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, dont le pays prendra la présidence tournante de l’Union africaine la semaine prochaine, a déjà fait de la Libye l’une de ses priorités.

Mais en dépit de cette bonne volonté africaine, force est de rappeler que le conflit a débordé hors du Continent en amalgamant l’intervention de puissances éloignées.

Des médias libyens ont fait état de trois navires militaires turcs observés dans le port de Tripoli.

Selon des sources locales, ils ont acheminé du matériel militaire, des blindés en l’occurrence, et des soldats. Arrivés à bord de deux bateaux, ces derniers ont débarqué dans la matinée du mercredi 29 janvier alors que le troisième bâtiment a livré, lui, des blindés, des munitions et autres équipements.

Tout ce pactole a pris la route d’une base aérienne dans le centre de la capitale libyenne. On signale aussi qu’une quarantaine de militaires turcs sont arrivés lundi 20 janvier à l’aéroport de Misrata, à 200 kilomètres à l’est de Tripoli à bord d’un avion de la compagnie libyenne Afriqiyah Airways.

Ankara a volé au secours de Tripoli pour aider le gouvernement d’entente nationale (GNA) que dirige le Premier ministre Fayez el-Sarraj, reconnu par la communauté internationale, à faire face à l’avancée du maréchal Haftar, homme fort de l’est du pays.

Depuis le début en avril 2019 de son offensive contre la capitale libyenne, siège du GNA, les pro-Haftar ont pris un avantage aérien important.

Le ministre turc des Affaires étrangères a de son côté affirmé que le personnel turc était en Libye «pour de la formation, rien d’autre».

«Nous n’avons pas de présence militaire forte en Libye», avait-il assuré.

Si un cessez-le-feu entre les belligérants est entré en vigueur le 12 janvier à l’initiative de la Russie et de la Turquie, les deux camps s’accusent mutuellement de le violer.

Ankara a promis de ne pas augmenter son contingent militaire en Libye tant que le cessez-le-feu entre le gouvernement d’union nationale (GNA) et les forces du maréchal Haftar sera observé.

Des djihadistes syriens de la partie

On signale aussi que le président français a accusé son homologue turc d’avoir envoyé des navires turcs transportant des mercenaires syriens en Libye et lui reproche de ne pas respecter la parole qu’il avait donnée lors du sommet de Berlin, le 19 janvier.

«Nous voyons ces derniers jours des navires turcs accompagner des mercenaires syriens arrivant sur le sol libyen», a déploré le président français, expliquant que cela était «en contravention explicite avec ce que le président Erdogan s’était engagé à faire», lors de la conférence de Berlin sur la Libye qui s’est tenue le 19 janvier.

En tout état de cause, la Mission des Nations unies en Libye (Minul) a fait état de «violations flagrantes et persistantes de l’embargo sur les armes», en dépit des engagements de la conférence internationale du 19 janvier.

«C’est attentatoire à la sécurité de tous les Européens et des Sahéliens», a insisté Emmanuel Macron lors d’une déclaration au côté du Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis qu’il a reçu à déjeuner.

Ankara ne se laisse pas conter pour autant.

Suite à ces déclarations, la Turquie a accusé la France d’être responsable de l’instabilité en Libye.

«Le principal responsable des problèmes en Libye depuis le début de la crise en 2011 c’est la France», a fait valoir le porte-parole du ministère turc des Affaires étrangères, Hami Aksoy.

E. Macron avait demandé lors du sommet sur la Libye à Berlin que «cesse» l’envoi à Tripoli de combattants syriens pro-turcs en soutien au Gouvernement d’union nationale (GNA). Ankara est en effet accusée d’avoir dépêché quelques centaines de combattants syriens sur place, en soutien à F. al-Sarraj, chef du GNA, basé à Tripoli et reconnu par l’ONU, qui fait face à l’offensive de son rival, le maréchal K. Haftar, qui contrôle les trois quarts du territoire libyen.