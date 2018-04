Crise libyenne: G. Salamé croit au miracle…

« La crise libyenne n’est pas résolue, puisque 20 millions d’armes à feu sont encore entre les mains de la population», a expliqué Ghassen Salamé, envoyé spécial de l’ONU, depuis Dhahran en Arabie Saoudite, devant les ministres arabes des Affaires étrangères. «Toutefois, il n’y a eu que 5 décès et 12 blessés civils durant le mois de mars dernier», s’est-il repris, pour montrer que la sécurité s’améliore en Libye.

En présentant de manière exhaustive les divers aspects de la crise libyenne, G. Salamé s’est montré raisonnablement optimiste, en promettant des élections locales à partir de ce mois d’avril et parlementaires dès l’établissement d’un terrain d’entente avec les groupes armés. Il a annoncé, que le mandat de 75 conseils municipaux expirera en 2018 et que de nouvelles élections sont prévues, à partir de ce 28 avril, avec le scrutin de la ville d’Ezzaouia (50 kilomètres à l’ouest de Tripoli). Les autres suivront. Quant aux parlementaires et le référendum sur la Constitution, le problème est plus complexe, puisqu’il s’agit de scrutin national dans un pays ne disposant pas d’autorité centrale. L’envoyé de l’ONU a dit soutenir l’Instance des élections. Il a exprimé sa satisfaction de voir le nombre d’inscrits sur les listes électorales évoluer de 31% de la population en âge de voter, en décembre dernier, à 55%, actuellement, ce qui dénote l’intérêt des Libyens à l’opération électorale. «En deux mois, il y a eu plus d’un million de nouveaux inscrits», s’est réjoui l’envoyé spécial de l’ONU.

Pour ce qui est du référendum à propos de la Constitution, G. Salamé a mis l’accent sur la complexité du processus. «S’il est vrai que le projet de Constitution est maintenant rédigé et approuvé par l’Instance légale, il lui reste les textes réglementaires, appelant au référendum, dont la tenue obéit aux mêmes conditions que les élections parlementaires ».

Un semblant de stabilité semble se dessiner pour un pays en proie au chaos permettant à tous les intervenants libyens de mieux se préparer aux prochaines étapes. Ainsi, le Conseil de l’Etat a renouvelé sa présidence, qui est passée de Abderrahman Souihli à Khaled Mechri. Le sortant est un Misrati, à mi-chemin avec les extrémistes du mufti Ghariani. K. Mechri est un dirigeant historique des Frères musulmans libyens, élu sous la bannière de leur branche politique le Parti de la justice et de la construction (PJC) aux élections de 2012 du Congrès national général.

Le PJC est, en ce moment, favorable à la réconciliation avec l’Est libyen. Le président du PJC, Mohamed Saouen, vient de déclarer que «l’opération Al Karama de Benghazi a contribué à la lutte contre le terrorisme en Libye et que ses morts sont des martyrs», provoquant la colère des extrémistes, qui se sont opposés à cette opération, conduite par Khalifa Haftar. L’élection de Mechri veut dire que les Frères musulmans s’installent sur le devant de la scène à l’Ouest.

A l’Est et en Libye, en général, beaucoup d’encre a coulé ces derniers jours concernant la santé de l’homme fort de l’Est libyen, le maréchal Haftar, qui s’est déplacé pour des soins à Paris. L’un des dirigeants des Frères musulmans, Abderrazek Arradi, avait même annoncé, vendredi, sur sa page Facebook, que Haftar était décédé et que les autorités françaises cachaient l’information, pour permettre à sa famille et aux autorités de l’Est libyen de se préparer.

Mais, il a fallu un câble du secrétariat de l’envoyé spécial de l’ONU en Libye, disant vendredi que Salamé a parlé au téléphone avec Haftar, pour faire baisser les enchères. Hier, des sources médicales à Paris ont confirmé que «la santé de Haftar évolue positivement et qu’il va bientôt quitter l’hôpital et rentrer en Libye».

Quoi qu’il en soit, la recherche de l’apaisement n’a pas empêché l’attentat qui a ciblé, mercredi, le général Abdelrazak al-Nadhouri, chef d’état-major de l’armée nationale libyenne (ANL). Une attaque qui pourrait être en lien avec l’état de santé du maréchal Haftar, puisque Abdelrazak al-Nadhouri fait partie des noms évoqués pour succéder au dirigeant de l’ANL. Le général Abdelrazak al-Nadhouri a réchappé à « l’explosion d’une voiture piégée au passage de son convoi », indique le bureau d’information du commandement de l’Armée nationale libyenne, alors qu’il se dirigeait vers une base militaire près de Benghazi, à l’est de la Libye. Un attentat qui a fait un mort et un blessé civils, d’après une source hospitalière.

Pour Mohamed Buisier, ancien conseiller politique du maréchal Haftar, cet évènement est « objectivement » à comprendre à l’aune de « l’absence de Khalifa Haftar et la question de sa succession ».

En effet, Abderrazak Al Nadhouri est le deuxième homme « en grade militaire », de l’ANL, ainsi que « le plus ancien officier » à l’est du pays. En tant que tel, « il devrait être, donc, candidat pour le poste de commandement de l’armée nationale libyenne ». L’éventualité d’un passage de flambeau qui ne plairait pas à certains « partis étrangers qui ont beaucoup investi dans l’ANL et qui veulent que le commandement reste dans la famille Haftar ou dans la tribu Al Forjane à laquelle il appartient », à en croire Mohamed Buisier.

Ce dernier estime par ailleurs que l’échec de la tentative d’assassinat de mercredi résulte d’une volonté des assaillants « d’imposer très rapidement un successeur ».

De son côté, « le maréchal Haftar va mieux ». C’est en tout cas ce qu’a déclaré mercredi après-midi Jean-Yves Le Drian, devant les membres de la commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale, réunis à huis clos. Le ministre français des Affaires a également confirmé l’hospitalisation du chef de l’ANL dans un hôpital militaire de la banlieue parisienne.