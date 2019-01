Crise libyenne: Tripoli renoue avec l’instabilité

Au moins cinq personnes ont été tuées dans de nouveaux combats entre des milices rivales mercredi au sud de la capitale libyenne, faisant voler en éclats un accord de cessez-le-feu conclu en septembre sous l’égide de l’ONU. Selon un premier bilan du ministère de la Santé à Tripoli, cinq personnes ont été tuées et vingt autres blessées dans ces affrontements. Les combats ont repris en dépit d’un avertissement de la mission de l’ONU en Libye (Manul) qui a mis en garde contre toute violation de l’accord de trêve de septembre.



Entre fin août et début septembre, des combats opposant des groupes armés venant d’autres villes de l’ouest libyen et des milices tripolitaines ont fait au moins 117 morts et plus de 400 blessés.

Les violences s’étaient arrêtées après un cessez-le-feu conclu sous l’égide de l’ONU. Mais une milice venue de la ville de Tarhouna (ouest), la « 7e brigade », a gardé ses positions depuis au sud de la capitale libyenne, notamment dans le périmètre de l’aéroport de Tripoli situé à 25 km au sud de la capitale et détruit en 2014 dans des violences similaires.

Sur sa page Facebook, la Force de protection de Tripoli, une alliance regroupant les principales milices tripolitaines, a indiqué qu’elle comptait « repousser l’attaque des groupes d’assaillants », car ces derniers « n’ont pas respecté leur engagement de se retirer en dehors des frontières de la zone militaire de Tripoli ».

Selon des témoins, des tirs intermittents étaient entendus mercredi au sud de la capitale, où des routes ont été fermées à la circulation. La Manul, dans un communiqué, « mis en garde contre toute violation de l’accord de cessez-le-feu conclu les 4 et 9 septembre 2018, qui compromettrait la stabilité de la capitale et, plus important encore, mettrait en danger la vie des civils et de leurs biens ». Ajoutant que « toute partie qui initie une confrontation sera tenue pleinement responsable ».

Les milices rivales s’adonnent à une lutte d’influence pour dominer la capitale et contrôler les institutions et les richesses du pays, plongé dans le chaos depuis la chute de régime de Mouammar Kadhafi en 2011. Les principales milices tripolitaines affirment être loyales au Gouvernement d’union nationale (GNA) reconnu par la communauté internationale, mais cet exécutif peine à imposer son autorité sur ces groupes.

Le pays est divisé avec la présence dans l’Est, d’un cabinet parallèle appuyé par l’Armée nationale libyenne (ANL) autoproclamée par le maréchal Khalifa Haftar. L’ALN a annoncé parallèlement le même jour avoir lancé une opération militaire pour « purger le sud des groupes terroristes et criminels ».