Crise malgache: L’armée menace d’intervenir

Le ministre de la Défense malgache, Béni Xavier Rasolofonirina, a menacé mardi 30 mai de faire « intervenir » les forces de l’ordre si le gouvernement et l’opposition ne parviennent pas à trouver une solution rapide à la crise politique qui les oppose. Le 25 mai, la Haute Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays, a donné sept jours au président Hery Rajaonarimampianina pour « nommer un Premier ministre de consensus ». Mais pour l’instant les négociations entre le gouvernement et l’opposition, qui exige depuis plus d’un mois dans la rue la démission du président, sont au point mort. L’armée sort donc de sa réserve et il s’agit peut-être d’un tournant.

L’article de la Constitution sur lequel s’appuie le ministre de la Défense dit que lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, son unité ou l’intégrité de son territoire sont menacées et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics se trouvent compromis, le président de la République peut proclamer la situation d’exception, à savoir la situation d’urgence, l’état de nécessité ou la loi martiale. En clair, l’armée veut aujourd’hui que le pays sorte de cette crise politique, quitte à donner des pouvoirs étendus au président.

Ce jeudi 31 mai, les leaders de la majorité présidentielle et de l’opposition devaient se retrouver mais seul l’ancien président Didier Ratsiraka est venu. Hery Rajaonarimampianina, Andry Rajoelina, Marc Ravalomanana n’étaient pas là. Vont-ils s’asseoir demain autour d’une même table ? L’ultimatum de la Haute Cour de sept jours pour trouver un Premier ministre de consensus prend fin vendredi 1er juin.

L’armée menace donc de mettre tout le monde d’accord. Le ministre affirme cependant que le pouvoir est aux civils et pas aux militaires. Nous sommes légalistes, dit le ministre de la Défense. Vers quoi évoluera la situation ?