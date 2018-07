Croissance économique: Le ralentissement se confirme

Selon le haut commissariat au plan (HCP), l’activité économique nationale aurait progressé de 3%, au deuxième trimestre 2018, soit le même niveau prévu au mois d’avril 2018, au lieu de +3,2% un trimestre auparavant, dans un contexte de hausse de 3,1% de la valeur ajoutée agricole. En effet l’activité agricole aurait progressé à un rythme plus soutenu qu’attendu au deuxième trimestre 2018, grâce notamment à l’amélioration des perspectives de récoltes des cultures printanières. La conjonction d’un hiver 2017/2018 humide et d’un printemps 2018 particulièrement pluvieux et ensoleillé aurait favorisé le développement des cultures fruitières, fourragères, des oléagineuses et des céréales de printemps, portant leurs rendements à des niveaux dépassant la moyenne des années 2012-2017. C’est ainsi que la production végétale aurait conservé un rythme de croissance légèrement au-dessus de son niveau tendanciel, affichant une hausse de 4,8%, en variation annuelle. La croissance de la production animale aurait été, pour sa part, dopée par l’amélioration des abattages du grand cheptel, après une stagnation en 2017, et la poursuite du raffermissement des activités liées à l’élevage hors lait. En revanche, l’activité avicole aurait affiché un sensible ralentissement dès le début de l’année 2018, après une hausse de 17% en 2017 attribuable au redressement des abattages du poulet de chair et des dindes et au bondissement de la production des œufs. Hors agriculture, l’activité aurait légèrement ralenti, affichant un accroissement de 3%, au lieu de 3,3% au trimestre précédent, pénalisée notamment par la décélération de la valeur ajoutée minière. Cette dernière aurait sensiblement ralenti au deuxième trimestre 2018, affichant une hausse de 0,2%, au lieu de 16,6% un trimestre plus tôt. Cette inflexion aurait été principalement le fait d’une modération ponctuelle de l’activité phosphatière. Les industries manufacturières auraient, en revanche, poursuivi leur raffermissement au rythme de 2,9%, au deuxième trimestre 2018, au lieu de +2,3% la même période une année auparavant. Cette évolution aurait été tirée, notamment, par la hausse de 4,3% de la valeur ajoutée des industries chimiques. Pour sa part, la valeur ajoutée des IMME se serait affermie de 3,3%, en variation annuelle, portée particulièrement par la consolidation des industries de l’automobile. Les industries du textile et du cuir, ainsi que celles de l’agroalimentaire auraient réalisé une hausse de 2,8%, chacune sous-tendue par l’accroissement de la demande étrangère qui lui est adressée. L’évolution des autres industries serait restée, relativement, modérée, subissant une légère baisse des activités de matériaux de construction, notamment le ciment. L’activité de la construction se serait légèrement redressée, au deuxième trimestre 2018, affichant un accroissement de 0,9%, après 0,4% un trimestre plus tôt. La baisse de l’utilisation des facteurs de production se serait légèrement atténuée, notamment celle du ciment, dont les ventes auraient fléchi d’environ 1,8%, après avoir régressé de 6,9% au premier trimestre 2018. Le secteur aurait continué de pâtir de la faiblesse de la demande adressée aux logements résidentiels, notamment le moyen et le haut standing. Dans le même sillage, les anticipations des chefs d’entreprise de la construction, exprimées dans le cadre de la dernière enquête de conjoncture du HCP, auraient relevé une poursuite de la tendance baissière des carnets de commande et une quasi-stabilité de l’activité de construction, avec une hausse de celle des «Travaux de construction spécialisés» et une baisse dans le «Génie civil». Contribuant pour près de 1,6 point à la croissance globale du PIB, le secteur tertiaire aurait continué de soutenir l’activité économique, grâce notamment à la bonne orientation du commerce, du transport et des activités touristiques. Dans l’ensemble, le PIB non-agricole se serait accru de 3%, au deuxième trimestre 2018, au lieu de +3,3% un trimestre auparavant. Compte tenu d’une hausse de 3,1% de la valeur ajoutée agricole, la croissance économique nationale se serait établie à 3%, au deuxième trimestre 2018, au lieu de 3,2% au trimestre précédent.

Légère hausse du rythme

Au troisième trimestre 2018, la demande mondiale adressée au Maroc poursuivrait son amélioration, affichant une hausse de 5,4%, profitant notamment aux industries automobile et aéronautique et à la confection. Le renchérissement des cours mondiaux du pétrole prévu à 80$/baril, au lieu de 52$/baril un an plus tôt, continuerait à peser sur la balance commerciale et les importations des produits énergétiques. Dans ce contexte, la valeur ajoutée industrielle réaliserait un accroissement de 3,1%, au troisième trimestre 2018, en variation annuelle, tandis que l’activité minière progresserait de 0,6%, en ligne avec la poursuite de la modération de la production du phosphate brut. La croissance de la demande internationale des fertilisants resterait modérée, mais la poursuite de la hausse de la demande des pays de l’Afrique Sub-saharienne maintiendrait les exportations nationales des engrais phosphatés sur un rythme de croissance positif de près de 1,1%, au cours de la même période. Quant au secteur tertiaire, sa valeur ajoutée croîtrait de 3,4%, contribuant pour environ +1,6 point à la croissance globale du PIB. Dans l’ensemble, le PIB non-agricole s’améliorerait de 3,3%, au troisième trimestre 2018, au lieu de 3% un trimestre plus tôt. Compte tenu d’une progression de 2,6% de la valeur ajoutée agricole, tirée principalement par l’affermissement de la production des cultures fruitières et des activités d’élevage, la croissance économique nationale serait de 3,2%, au troisième trimestre 2018, au lieu de 3,9% la même période une année auparavant.