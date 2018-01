Croissance économique: Un premier bilan de l’année par le HCP

Le Haut commissariat au plan vient de publier une note ou il relate la situation économique du pays à fin 2017. Un bilan provisoire qui confirme la reprise de la croissance au quatrième trimestre 2017 à 3,9% au lieu de +1% une année auparavant, portée par un accroissement de 14,2% de la valeur ajoutée agricole, au lieu d’une baisse de 13,7% au cours de la même période de 2016. Evoluant dans un contexte de baisse des prix des productions végétales, les prix des céréales et des légumineuses se seraient infléchis de 3,5% et 4,1%, respectivement, en variations annuelles, sur fond d’une offre locale plus abondante. En particulier, les disponibilités de blé tendre et des lentilles auraient connu une sensible augmentation au terme de la campagne agricole 2016/2017, suite à une hausse de leurs rendements de 5,9 points et 8,1 points, respectivement, en comparaison avec la campagne antérieure. Les prix des cultures fruitières auraient, également, connu une inflexion à la baisse ; la progression des températures de l’été et du début d’automne ayant favorisé la précocité des récoltes des fruits d’hiver. En revanche, l’abaissement des niveaux de remplissage des barrages et le déficit pluviométrique de l’automne 2017 auraient pénalisé la production des primeurs et favorisé une hausse des prix à la consommation des légumes de 5,1%, en variation annuelle. De son côté, la valeur ajoutée hors agriculture se serait accrue de 2,8%, au quatrième trimestre 2017, au lieu de +2,6% une année auparavant. Contribuant pour près de 1,2 point à la croissance globale du PIB, le secteur tertiaire aurait continué de soutenir l’activité économique, grâce notamment à la bonne orientation du commerce, du transport aérien et des activités touristiques, dont la valeur ajoutée se serait accrue de 7,9%, en variation annuelle. Cette évolution aurait été portée par une hausse de 13,3% des recettes voyages et de +16% des nuitées touristiques globales. La valeur ajoutée du secteur secondaire se serait affermie de 3% au quatrième trimestre 2017, soutenue notamment par la hausse de 13,9% de la valeur ajoutée minière, au lieu de +3,7% une année auparavant. Le redressement de la demande étrangère adressée aux minerais bruts et l’expansion des ventes destinées aux industries locales chimiques, dans le sillage du raffermissement de la demande des pays de l’Afrique de l’Est et de l’Amérique Latine, auraient profité à l’amélioration du climat des affaires minières en fin 2017. Les anticipations des chefs d’entreprise minières, collectées dans le cadre de la dernière enquête de conjoncture du HCP, sur l’évolution de la production et des ventes extérieures se seraient améliorées, respectivement, de 13 points et 17 points par rapport à leurs niveaux de l’année passée. La branche phosphatée, dont la dynamique aurait été le principal moteur de cette relance, aurait affiché une expansion de 18,5%, en variation annuelle, en dépit de la poursuite du repli de ses prix de vente à l’export. Au quatrième trimestre 2017, le cours international du phosphate brut se serait infléchi de 18,8%, après avoir régressé de 22,9% et 18,2%, respectivement, au cours des deux trimestres qui précèdent. Les industries manufacturières auraient, pour leur part, poursuivi leur tendance modérée, pour la troisième année consécutive, affichant une croissance de 2%, au quatrième trimestre 2017, au lieu de +2,1% la même période une année auparavant. Soutenue par la dynamique des activités de transformation de phosphate, la valeur ajoutée des industries chimiques aurait réalisé une hausse de 6,3%, contribuant pour 0,9 point à la croissance industrielle globale. Les autres industries, tirées par le redressement des activités de matériaux de construction, notamment le ciment, auraient progressé de 4,9%, portant leur contribution à 0,8 point. La branche agroalimentaire aurait, pour sa part, ralenti pour le deuxième trimestre successif, marquant un accroissement de 1,4%, en glissement annuel. En revanche, les industries de « textile et cuir » auraient fléchi de 1,1%, contre une hausse de 7,3%, une année plus tôt. La valeur ajoutée des IMME se serait également inscrite en baisse, pâtissant de la contraction des industries du travail des métaux. La contribution des deux dernières branches se serait limitée à -0,2 point. Le secteur de la construction aurait maintenu sa tendance haussière modérée pour le deuxième trimestre successif, affichant un accroissement de 1,1% de sa valeur ajoutée, au quatrième trimestre 2017. Cette évolution aurait été confirmée par la progression de l’utilisation des facteurs de production, notamment le ciment, dont les ventes auraient poursuivi leur progression au rythme de 2,8%, après avoir augmenté de 8,3% au troisième trimestre. Par ailleurs, les anticipations des professionnels de la construction, dans le cadre de la dernière enquête de conjoncture du HCP, auraient confirmé une légère amélioration des travaux de construction spécialisés. Globalement et compte tenu des estimations sectorielles et des indicateurs collectés jusqu’à fin novembre 2017, le HCP estime que la croissance économique nationale se serait établie à 3,9%, au quatrième trimestre 2017, au lieu de +1%, l’année précédente.

