Croissance inclusive: Un nouveau cadre dressé par l’OCDE

Selon l’OCDE, les gouvernements doivent mettre en œuvre « une action urgente et concertée » pour promouvoir une croissance économique plus inclusive et plus durable, qui profite à tous les acteurs de la société. Selon son nouveau rapport « Opportunities For All: OECD Framework for Policy Action on Inclusive Growth », si certains pays progressent dans la lutte contre les inégalités, des efforts supplémentaires sont nécessaires face à la dégradation des perspectives les populations défavorisées. Afin d’aider les pays à évaluer leurs avancées en direction d’une croissance plus inclusive, l’OCDE a créé un nouveau tableau d’indicateurs sur des problématiques allant du revenu, de la croissance et de l’emploi, à l’éducation, l’environnement et la gouvernance. Ces indicateurs permettront aux pays et leurs citoyens de suivre de près et dans la durée leurs progrès au regard des objectifs de croissance inclusive. L’OCDE a également élaboré un nouveau cadre d’action politique, qui met l’accent sur les moyens à mettre en œuvre pour veiller à ce que les populations défavorisées puissent accéder à des services de qualité et contribuer ainsi à la hausse de la productivité, de la croissance et du bien-être. Les premières données chiffrées exposées dans le nouveau Cadre révèlent que dans de nombreux pays de l’OCDE, le milieu social continue de déterminer les chances de réussite dans la vie. Globalement, un enfant sur trois appartenant à une famille à bas revenu vit dans une famille nombreuse pour lequel le coût du logement pose un problème ; les jeunes issus d’un milieu plus défavorisé ont seulement 18 % de chances de poursuivre une carrière scientifique, et 38 % de leurs revenus dépendra de la situation de leurs parents. Les résultats de l’enquête internationale PISA sur l’éducation de l’OCDE révèlent par ailleurs que dans de nombreux pays, les adolescents de 15 ans issus des familles les plus défavorisées affichent un retard d’un an pour ce qui est des résultats scolaires par rapport aux jeunes issus d’un milieu plus aisé. Le rapport montre également que les interactions entre les politiques publiques menées dans divers domaines – des transports aux soins de santé – influent sur le bien-être. Ainsi, la mobilité sociale reste entravée par un accès à des services de soins de santé de qualité, et des services d’éducation et de transport qui est moindre pour les classes défavorisées et ceux qui vivent dans des régions et territoires en retard. Face à ces défis, l’OCDE recommande aux pays de mettre à profit le retour de la croissance de l’économie mondiale pour engager des réformes structurelles plus ambitieuses et qui placent au premier plan l’enjeu de l’égalité. Le rapport indique que les coûts éventuels à court terme des réformes peuvent être plus faibles et plus brefs lorsque la demande et la création d’emplois sont plus élevées.

