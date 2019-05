Cybersécurité: La faille WhatsApp exploitée par l’israélien NSO

la faille qui a dernièrement touché L’application de messagerie instantanée WhatsApp repose sur un système qui s’est révélé vulnérable au hack réalisé par NSO, société israélienne spécialisée dans la surveillance informatique, en vue d’espionner certains téléphones à l’aide d’un simple appel.

L’intrusion révélée par le Financial Times n’est pas sans importance au regard du nombre de personnes utilisent l’application appartenant à Facebook (1,5 milliard d’individus). La faille a été découverte début mai et la compagnie israélienne a pu l’exploiter en installant un logiciel de surveillance grâce à la fonction d’appel disponible sur WhatsApp. Les téléphones utilisant Android et iOS sont concernés. Le code malveillant pouvait être transmis sans que les utilisateurs répondent à l’appel.

Pour le moment, WhatsApp n’a pas réussi à déterminer le nombre de smartphones ainsi violés par cette attaque. WhatsApp affirme que ses ingénieurs ont travaillé sans relâche pour tenter de résorber le problème et proposer une mise à jour. La nouvelle version de l’application est finalement apparue sur les différents marchés en ligne vendredi dernier. « Cette attaque a tous les marqueurs d’une compagnie privée connue pour ses collaborations avec des gouvernements dans le but d’injecter un spyware capable de prendre le contrôle du système de fonctionnement d’un téléphone », a déclaré le géant US. L’affaire a été transmise au département de la Justice américain.

Le produit phare de NSO, Pegasus, est un programme qui peut transformer un téléphone en micro et en caméra, s’infiltrer dans les emails ou encore collecter des données personnelles. Cette société israélienne se défend en assurant que son logiciel est destiné aux gouvernements dans leur lutte contre le terrorisme et le crime. Les logiciels produits par NSO sont considérés comme des cyberarmes.