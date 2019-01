D. Trump s’accroche au mur avec le Mexique: Un record pour le « shutdown » ?

« Les gens ne construisent pas des murs parce qu’ils détestent les gens à l’extérieur, mais parce qu’ils aiment les gens à l’intérieur ». La courte intervention télévisée de Donald Trump mardi 8 janvier n’aura porté que sur un seul sujet: le mur frontalier qu’il souhaite avec le Mexique et dont la question de son financement paralyse le pays depuis plusieurs semaines.

Lors de sa première allocution à la nation depuis le Bureau ovale, le président américain a réclamé 5,7 milliards de dollars pour une « barrière en acier » à sa frontière avec le Mexique. « A la demande des démocrates, il s’agira d’une barrière en acier plutôt que d’un mur en béton », a-t-il affirmé, évoquant une « crise humanitaire et sécuritaire grandissante ».



« Notre frontière sud est la porte d’entrée de vastes quantités de drogue, dont méthamphétamine, héroïne, cocaïne et fentanyl », a également dénoncé le 45e président des Etats-Unis, rejetant une fois de plus la responsabilité du « shutdown » sur les démocrates, qui selon lui « refusent de financer la sécurité aux frontières ». S’appliquant à prendre un ton grave au cours de son intervention de neuf minutes, il n’a pas mentionné la possibilité de recourir à une mesure d’urgence exceptionnelle, comme il l’avait évoqué.

Les démocrates, opposés au financement de ce mur qu’ils jugent « immoral », coûteux et inefficace, ont immédiatement dénoncé l’absence de main tendue du président, l’exhortant une nouvelle fois à « rouvrir le gouvernement ». « Le président Trump doit cesser de prendre les Américains en otages, doit cesser de créer de toutes pièces une crise » migratoire et humanitaire à la frontière, a lancé le présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi. De son côté, Chuck Schumer a ajouté: « le symbole des États-Unis doit être la statue de la liberté, pas un mur de 9 mètres ».

Après 24 heures d’intenses spéculations à Washington, D. Trump n’a finalement pas annoncé le recours au « National Emergencies Act » qui lui aurait permis de contourner le Congrès et de s’appuyer sur l’armée pour construire l’édifice. Mais il a mis en avant la nécessité, impérieuse selon lui, de mener à bien son projet.

Les négociations budgétaires sont au point mort: depuis plus de deux semaines, quelque 800.000 fonctionnaires fédéraux sont contraints soit à rester chez eux, soit à devoir attendre la fin du blocage pour être payés. Et le record du plus long « shutdown » de l’histoire pourrait bientôt tomber: 21 jours, entre fin 1995 et début 1996, sous le présidence de Bill Clinton.

D. Trump devait participer à un déjeuner au Congrès avec les sénateurs républicains avant de se rendre, jeudi, à la frontière sud « pour rencontrer ceux qui sont en première ligne » de ce qu’il appelle une « crise de sécurité nationale ». En mars 2018, il s’était rendu à San Diego, près de la frontière avec le Mexique, pour examiner lors d’une visite savamment mise en scène des prototypes de mur.