DACHSER Maroc: Le site de Mohammedia agrandi

DACHSER, prestataire international de solutions de transport et logistique, vient d’annoncer l’agrandissement et la modernisation de son site de Mohammedia. L’ensemble du projet, opérationnel en mai 2018, vise à regrouper sur une même plateforme les activités de transport routier international et domestique, de logistique contractuelle et les prestations de dédouanement. En regroupant ces activités, DACHSER Maroc, qui a investi plus de 7 MDH pour rénover et reconfigurer les installations existantes, mais aussi construire de nouvelles infrastructures entend créer de nouvelles synergies et optimiser ses ressources. Dans ce sens, et pour répondre à la forte croissance de l’activité de transport routier et pour faire face à la saturation de l’agence de Casablanca, une partie des activités a été transférée vers le site de Mohammedia dont les bâtiments ont été agrandis et modernisés : la surface d’exploitation a été redimensionnée pour atteindre 14 250 m². Désormais, l’agence Mohammedia propose à ses clients une capacité de stockage de plus de 22 500 palettes. Pour la partie transport, la capacité de traitement des marchandises augmente, ainsi le nombre de portes à quai passe de 11 à 28. Enfin, un magasin sous douane « MEAD » de plus de 2 500 m² vient s’ajouter à cette infrastructure moderne pour garantir la fluidité et la qualité des opérations de transport international. Par cette extension, l’ambition est de satisfaire aux exigences et aux besoins des clients avec de nouvelles solutions logistiques intégrées et évolutives.

