Dakhla accueille un forum d’affaires franco-marocain: Une promotion à spectre large…

Et de deux pour le forum d’affaires Maroc-France devant se tenir du 23 au 25 octobre à Dakhla !

Un rendez-vous économique, mais aussi politique par excellence, susceptible de mettre en avant les atouts économiques de la région Dakhla-Oued Eddahab.

Organisée par la région Dakhla Oued-Eddahab et la Chambre française de commerce et d’industrie du Maroc, cette nouvelle édition du forum d’affaires Maroc-France mise sur la participation de près de 300 opérateurs économiques nationaux, français et africains, ont affirmé les organisateurs lors d’une conférence de presse dédiée à la présentation de cet événement.

« Du 23 au 25 octobre, plusieurs opérateurs économiques français, marocains et africains se réuniront à Dakhla dans le cadre de ce forum pour échanger des opportunités d’investissement dans la région qui jouit de sa proximité de l’Afrique subsaharienne, un marché prometteur en plein émergence », a dit le président de la région de Dakhla-Oued Eddahab, Yanja Al Khattat.

Ce forum d’affaires verra la présentation du Plan de développement régional de Dakhla Oued-Eddahab ainsi que la signature d’une convention de partenariat entre la région et des institutions de premier plan.