Damas menace de bombarder Tel-Aviv: La loi du Talion rappelée par B. al-Jaafari à l’ONU

Le représentant de la Syrie auprès de l’Onu a souligné que si le Conseil de sécurité ne prenait pas de mesures pour mettre fin aux attaques israéliennes sur le territoire syrien, la Syrie exercerait son droit légitime de se défendre, et par conséquent de répondre à l’agression israélienne sur l’aéroport de Damas en frappant celui de Tel-Aviv.



Après que la défense antiaérienne syrienne a intercepté sept missiles israéliens tirés contre l’aéroport de Damas, Bachar al-Jaafari, le représentant permanent de la Syrie aux Nations unies, a prévenu le Conseil de sécurité que son pays pourrait réaliser une frappe symétrique contre l’aéroport de Tel-Aviv, vital pour Israël, si l’Onu ne prenait pas de mesures pour faire cesser ces attaques.

«Soit le temps est venu pour le Conseil de sécurité de prendre des mesures nécessaires pour arrêter les attaques régulières d’Israël contre les territoires syriens, soit la Syrie doit attirer l’attention de ceux qui crée des guerres au sein de ce Conseil, en réalisant son droit légitime de se défendre et de répondre symétriquement à l’attaque israélienne contre l’aéroport international de Damas, en frappant contre l’aéroport de Tel-Aviv», a déclaré B. Al-Jaafari, lors d’une réunion du Conseil de sécurité de l’Onu à New York.

Le ministère syrien des Affaires étrangères adresse régulièrement des missives au secrétaire général et au Conseil de sécurité de l’Onu réclamant de condamner les frappes aériennes d’Israël contre la Syrie et de prendre des mesures en vue de les faire cesser. Mais jamais la loi du Talion n’a été mise sur le tapis…

Al-Nosra contenu…

En parallèle aux agressions israéliennes et à la veille du déplacement du Président turc à Moscou, le champ de bataille autour d’Idlib a tendance a revenir sur la scène. Après avoir réussi à bouter hors du gouvernorat la majorité des milices rivales en l’espace d’une dizaine de jours, des centaines de terroristes du Front al-Nosra ont lancé, mardi, une offensive contre les positions des forces gouvernementales dans la zone de désescalade. Sans succès puisque l’attaque a été repoussée par l’armée syrienne, a indiqué mardi soir le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit. «Dans les alentours de la localité d’Abou Sharjah, les forces armées syriennes ont ouvert le feu contre les extrémistes et l’assaut a été avorté. Ayant subi des pertes, les terroristes ont reculé vers leurs positions initiales» a noté le chef du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie, Sergueï Solomatine.

«Les groupes du Front al-Nosra ont attaqué simultanément les positions des troupes gouvernementales à Abou Douhour et à Abou Sharjah», a-t-il expliqué, précisant qu’il s’agissait de «formations d’entre 150 et 200 djihadistes avec 15-20 camionnettes, équipés de mitrailleuses de gros calibre». L’assaut a été lancé le 22 janvier dans la soirée. A Abou Douhour, les terroristes projetaient de réaliser une attaque-suicide, mais le kamikaze a été éliminé par un missile anti-char. «Les djihadistes ont réussi à s’intégrer dans les rangs des forces armées syriennes et à parcourir 1,5 km, ensuite ils ont été arrêtés par des tirs et repoussés au-delà de la ligne de contact par des renforts», a signalé S. Solomatine.

Le Centre russe fonctionne en coordination avec la Turquie qui est informée de la situation à Abou Douhour et Abou Sharaj, a précisé la même source.

L’agence SANA rapporte aussi que des civils, dont des femmes et des enfants, auraient été tués en Syrie lors d’une frappe de la coalition dirigée par les États-Unis effectuée dans la nuit du 22 au 23 janvier contre le village de Baghouz. Ce raid aurait fait des morts parmi les habitants qui essayaient de quitter le territoire contrôlé par les terroristes de Daech, a précisé l’agence syrienne SANA. Le 18 janvier, la télévision syrienne avait fait état de 20 morts parmi les civils dans une frappe réalisée par la coalition internationale sur le village de Baghouz.

Les médias syriens font presque quotidiennement état de civils tués ou blessés dans les frappes de la coalition internationale dans le gouvernorat de Deir ez-Zor. Ils signalent également que la coalition sous commandement US a utilisé à plusieurs reprises du phosphore blanc dans ses bombardements.