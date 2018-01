Dans la bataille de l’information: Le Maroc a tout faux…

Le gouvernement serait sur le point d’interdire l’ornement des façades par les hideuses antennes paraboliques qui enkystent les barres d’habitation déjà sans charme. Pas de quoi redonner le sourire aux paysagistes qui constatent, désolés, comment l’urbanisation chaotique rend inextricable l’équation du développement durable dans le Royaume qui a accueilli la COP 22. Le bétonnage de l’espace du « vivre ensemble » avance inexorablement au détriment du végétal appelé à « végéter » en nous, en attendant des jours meilleurs. Mais derrière cette mesure gouvernementale, il ne faudra pas y voir plus qu’une mesure « cosmétique » lorsque tout un chacun a le loisir de mesurer combien notre paysage audiovisuel est anémique. Qui aurait cru que les responsables se soucieraient d’un quelconque « soft power » à développer sur de nouvelles bases, avec une stratégie bien réfléchie, alors que l’on ne fait que recycler de vieilles recettes pour redorer le blason d’un pays qui a mal, très mal, à sa communication.

Ainsi, les décideurs veulent faire des façades des espaces vierges de tout artefact qui renvoie, en un jeu de miroirs déformants, l’image d’une misère du PAM mal assumée… Malgré les milliards de dirhams injectés à titre de subventions à nos pauvres chaines télé ankylosés depuis la révolution réussie pour un temps par Al-Jazeera, ce monstre qui donna toute la mesure de la nouvelle culture américaine programmée pour l’espace arabo-musulman et faite de « choc et d’effroi ».

On va procéder à l’arrachage systématique des paraboles pour faire place nette à ce qui marche. Les télés sont vouées aux poubelles à l’heure de la révolution des réseaux sociaux. Rien de mal à ce que le nettoyage des façades soit mis à profit par ceux qui s’engraissent, une année sur l’autre, via l’affichage. Tout pour plaire aux nouveaux boss de la com qui multiplient les sites comme ils multiplient les panneaux dans les espaces publics. Tout est commerce. Un bon commerce qui fait la part belle à la nouvelle espèce de citoyens que le projet de société véhiculé par les nouveaux nababs de la communication mettent en orbite : la surconsommation. On comprend dès lors pourquoi nos chaines de télé peinent à boucler les fins de mois alors que la nouvelle race qui a investi l’affichage fait son cinéma, les dividendes en sus ! Combler le vide par le vide et tant pis si les Marocains basculent ailleurs pour être informés sur ce qui se passe chez-eux. Même les responsables réservent leurs déclarations les plus croustillantes, voire les plus sensibles, aux médias d’ailleurs, la gente médiatique locale étant dévaluée par un tel tropisme des plus blessants… Mais il n’y a pas que ça ! Face aux médias qui dérangent, on prête aux responsables leur propension à vouloir les rabougrir non seulement en rognant sur leur quote-part publicitaire (le marché étant capté davantage par l’audiovisuel et l’affichage), mais aussi et surtout en imaginant dupliquer ce qui se fait ailleurs en matière de lutte contre les fake-news. On pourrait difficilement ne pas envisager une telle progression puisqu’on est très fort dans le copié-collé. Et pourtant, n’y a-t-il pas par hasard une contradiction patente dans l’approche, l’Exécutif s’apprête à valider le texte de loi sur l’accès à l’information qui s’avère plus limitatif que permissif. Car comment oserait-on lutter contre le faux en rendant difficile l’accès à la vraie information ?

Nul besoin de rappeler ici qu’un pays qui ne respecte pas ses medias ne peut prétendre à une quelconque construction démocratique. Il est peut être temps de voir nos responsables réévaluer le sens des réalités tant qu’il est encore temps de réformer ce qui ne cadre pas avec leurs prétentions politiques. Sans quoi, ils se réveilleront un jour ou l’autre avec le regret de ne pouvoir mobiliser une quelconque opinion publique pour telle ou telle cause. Le nivellement par le bas qui peut arranger l’ordre des choses aujourd’hui peut s’avérer fatal demain. Dès lors, il faut remporter aussi la bataille de la communication qui représente, à n’en point douter, un des ressorts du développement du pays. Un développement qui s’accommode des voix dissonantes. Tel est le prix de la pluralité. A moins que, à moins que…