Les Bleus qualifiés pour les demies finales du Mondial: L’Uruguay, tétanisé, a encaissé deux buts

Dans un quart de finale qu’on annonçait électrique, les Bleus ont réussi là où le Onze uruguayen a été incapable de bien faire : gérer les espaces de jeu et surtout marquer. La domination de la sélection française lui a permis de terminer le match tranquillement sur un score de 2 à 0, grâce à Raphael Varane et Antoine Griezmann.

Une grosse erreur du gardien Muslera, en début de deuxième période, sur une frappe flottante d’Antoine Griezmann, a achevé les espoirs de l’Uruguay qui, malgré un sursaut tardif, n’aura pas convaincu et, surtout, réduire le score.

