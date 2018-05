Dar Al Moukawil à Marrakech: Et de quatre pour AWB

Dans le cadre de son approche d’accompagnement des Très Petites Entreprises clientes et non clientes par des services non financiers, le groupe Attijariwafa bank poursuit le déploiement de ses centres spécialisés Dar Al Moukawil, et c’est la ville de Marrakech qui accueille le 4e centre au Maroc après Aït Melloul, Tanger et El Jadida. Pour rappel, Dar Al Moukawil est un concept exclusif disponible en plateforme web et en centres physiques, offrant gracieusement aux Très Petites Entreprises existantes, en création ou en idée de projet, la possibilité de bénéficier de plusieurs services d’accompagnement à travers l’accès à des informations riches, des conseillers dédiés pour les aider dans leur développement ou dans la phase de création de leur entreprise, des séances de formation quotidiennes et, enfin, la mise en relation avec les différents opérateurs de l’écosystème. En effet, et après seulement quelques mois d’activité des trois premiers centres, le bilan s’avère très positif et cette stratégie s’avère payante : Plus de 320 formations organisées en faveur de 4.800 TPE gratuitement ; 1.700 entretiens de conseil et d’accompagnement réalisés au bénéfice de clients et non clients pour les aider dans la gestion de leurs activités au quotidien ; 56 séminaires externes de sensibilisation animés au profit de petites entreprises et porteurs de projets ; 52 partenariats avec les acteurs locaux mis en place pour renforcer le tissu entrepreneurial. Ainsi, en matière de mise en relation, Attijariwafa bank innove et lance deux nouveaux services à forte valeur ajoutée. Il s’agit des « rencontres BtoB sectorielles » entre Très Petites Entreprises en vue d’échanger les expériences et surtout identifier des opportunités d’affaires et des « journées Marchés » qui consistent à offrir aux intéressés la possibilité de soumissionner à des marchés de grands donneurs d’ordres partenaires de la banque dans cette démarche de soutien aux TPE.

