De « l’agit-prop » pour abattre Maduro: Un Abrams pour piloter l’insurrection au Venezuela

Le secrétaire d’Etat US a de la suite dans les idées. Cet ancien « Boss » de la toute puissante CIA n’a pas cherché plus loin pour trouver la perle rare capable d’abattre le régime de Maduro fragilisé par des années de « blocus ».

En effet, Mike Pompeo a jeté son dévolu dès vendredi sur Elliott Abrams, ancien agent écarté des travées du pouvoir, en le ressuscitant sous les habits d’émissaire spécial pour le Venezuela après que les Américains ont reconnu Juan Guaido comme « président par intérim » en lieu et place de Nicolas Maduro, président pourtant élu.



« Elliott [Abrams] aura la responsabilité de tout ce qui est lié à nos efforts pour rétablir la démocratie au Venezuela », a insisté le secrétaire d’Etat américain, vendredi, évoquant « un défi global ».

Cet « ex-diplomate » ayant servi sous les présidents républicains Ronald Reagan et George W. Bush, a estimé devant la presse que la crise au Venezuela était « profonde, complexe et dangereuse ».

Le nouvel émissaire s’est rendu dès samedi au Conseil de sécurité de l’ONU où M. Pompeo a incité « les autres pays à soutenir la transition démocratique au Venezuela ». Sauf qu’il a essuyé les foudres de la Russie. Vassili Nebenzia, représentant permanent de la Russie auprès des Nations unies, a souligné que l’examen devant le Conseil de sécurité de l’Onu de la situation des Gilets jaunes en France serait comparable à celui en cours de la situation au Venezuela. «Quelle aurait été votre attitude si la Russie avait proposé de débattre au Conseil de sécurité de l’Onu des manifestations des Gilets jaunes?», s’est-il interrogé, avant d’assurer à la partie française que Moscou n’avait pas l’intention de porter cette question à l’agenda du Conseil de sécurité. Ne perdant pas le nord, il est revenu à la charge en soulignant que c’est la question de la menace que fait peser Washington sur Caracas qui doit être examinée.

Pour rappel, l’opposant Juan Guaido, renvoyé le 22 janvier du poste de président de l’Assemblée nationale vénézuélienne sur décision de la Cour suprême, s’est autoproclamé le lendemain «Président en exercice» du pays et a prêté serment pendant une manifestation à Caracas. Donald Trump l’a reconnu comme «Président par intérim».

Nicolas Maduro, Président élu, a estimé que les États-Unis avaient essayé d’organiser un coup d’État au Venezuela et a rompu les relations diplomatiques avec ce pays le 23 janvier, donnant 72 heures à ses diplomates pour quitter le territoire vénézuélien. N. Maduro a qualifié J.Guaido de Président non-constitutionnel.

A la veille de la réunion du Conseil de sécurité, M. Pompeo avait adressé un message au peuple vénézuélien dans lequel il leur rappelle que « le régime de Maduro ne contrôle pas votre pays. Il ne vous contrôle pas. Vous l’avez prouvé le 23 janvier quand vous êtes descendus dans la rue pour faire entendre votre voix. Je veux que vous sachiez que nous sommes avec vous. Parce qu’un Venezuela démocratique et prospère nous protège tous sur le continent américain. »

Washington a également rappelé sa volonté de renforcer les mesures économiques susceptibles de soutenir J. Guaido. Le Trésor a annoncé que les Etats-Unis utiliseraient « les outils économiques et diplomatiques à leur disposition pour faire en sorte que les transactions commerciales avec le gouvernement vénézuélien, y compris celles impliquant les entreprises publiques et les réserves internationales », bénéficient aux autorités dirigées par J. Guaido.

Pour s’attirer les faveurs de l’armée, principal soutien du Président Maduro qui, par ailleurs a pris part aux manœuvres militaires qu’il a appelé à organiser pour défendre son pays, J. Guaido adopte la recette de l’agit-prop en misant les manifestations du mercredi 30 janvier et samedi 2 février.

« Mercredi de midi à 14 heures, partout au Venezuela nous descendrons dans les rues (…) pour exiger des forces armées qu’elles se mettent du côté du peuple, et samedi [nous appelons à] une grande mobilisation dans tout le Venezuela et le monde pour accompagner le soutien de l’Union européenne et l’ultimatum », a déclaré dimanche 27 janvier le député de droite de 35 ans, chef du Parlement. Pourtant, sa démarche n’est pas du goût des militaires qui ont brûlé les lettres d’amnistie qu’il leur a fait parvenir…

En attendant, pas moins de six pays européens (Espagne, France, Allemagne, Royaume-Uni, Portugal, Pays-Bas) ont donné samedi à N. Maduro huit jours pour organiser des élections, faute de quoi ils reconnaîtront J. Guaido comme président. Face à cet ultimatum, rien de plus normal que de voir le Président élu mobiliser ses forces pour faire avorter un complot qui risque d’embraser la région. Depuis fort Paramacay, dans le nord du Venezuela, où il supervisait les exercices militaires, N. Maduro a harangué ses partisans en uniforme. « Genou à terre pour combattre le coup d’Etat, je le dis à toutes les forces armées bolivariennes : union maximale, discipline maximale, cohésion maximale », a-t-il lancé aux troupes. Il les a aussi mises en garde : « Etes-vous des putschistes ou respectez-vous la Constitution ? (…)Traîtres jamais, loyaux toujours ! »