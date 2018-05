De nouveaux habits pour le MiG-35: Un chasseur de 4ème génération performant

Léger, moderne, mortel et incroyablement maniable… En Russie, ont été lancés Les tests d’État du chasseur de combat MiG-35, destiné à représenter à l’avenir la base de l’aviation de chasse russe de première ligne, ont démarré en février en Russie. Et c’est Iouri Slusar, président de la Compagnie aéronautique unifiée, qui a annoncé le lancement de ces essais concluants.

Selon lui, l’armée russe recevra de nouveaux avions de génération 4++ en 2019. Plus léger, moderne et maniable, le nouveau chasseur ne perd en rien de ses qualités déjà avérées.

Le nouveau fleuron de l’armée russe, construit sur la base du Mig-29, est doté d’un système de visée de 5ème génération. Le nouveau radar de cet avion à réaction a une portée de 300 kilomètres. Il est capable de suivre et de cibler jusqu’à 10 objectifs. Le chasseur détermine les installations dangereuses de manière autonome pour les détruire en premier lieu.

L’avion est équipé d’un appareil de pointage infrarouge élaboré à l’aide des technologies spatiales, qui n’ont jamais été appliquées dans le domaine aéronautique. Ce système a permis d’améliorer l’efficacité de son emploi au combat. Les constructeurs ont également perfectionné un nombre de modules intérieurs et ont installé des appareils plus puissants. Grâce aux matériaux utilisés, le chasseur est devenu plus léger et, par conséquent, plus mobile et plus rapide.