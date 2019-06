De peur de ramer: A. Addou réclame plus de sous pour la RAM

En souffrance depuis plus de deux ans, le contrat-programme liant Ram à l’Etat serait sur le point d’être bouclé. De quoi rassurer l’état-major de la compagnie qui veut prendre appui sur le soutien financier de l’Etat pour sortir de la zone de turbulence dans laquelle RAM pourrait s’engouffrer.

Le contrat-programme liant le gouvernement au transporteur public sera finalisé dans les prochaines semaines, a confirmé le ministre du Transport aérien, Mohamed Sajid, hier, mardi 25 juin, devant les membres de la Commission de contrôle des finances publiques de la première chambre du Parlement.

De quoi satisfaire Abdelhamid Addou, président de la RAM qui, dressant un bilan satisfaisant lors du dernier exercice comptable, demande à l’Etat d’ouvrir les cordons de la bourse pour permettre à la compagnie nationale de survoler, sans risque de crash, l’environnement concurrentiel dans lequel elle opère.

Pourtant, c’est en 2016 que le contrat-programme triennal liant la compagnie à l’Etat avait expiré. « Ce contrat sera prêt dans les prochaines semaines », a affirmé le ministre e présence du PDG de RAM.

Depuis sa nomination en 2016 à la tête de la RAM, A. Addou a dû faire face à plusieurs crises dont la dernière qui perdure est celle des bagagistes employés par son sous-traitant GPI. Une réalité qui ne doit nullement occulter celle des pilotes de ligne qui, il y a quelques mois de cela, avait tenu en haleine l’opinion nationale.

Pour rappel, A. Addou est revenu sur les résultats de la compagnie au cours de l’exercice comptable 2017-2018 en se félicitant du fait qu’avec seulement 61 avions (11 long-courriers, 43 moyen-courriers, 6 courts et 1 avion-cargo) d’une moyenne d’âge de 10 ans, RAM a été en mesure de transporter 7,5 millions de passagers (+4,2%).

Dans ce lot, 60% des passagers étaient des touristes étrangers et 25% des MRE. En termes de cartographie aérienne, la RAM dessert, 7 destinations américaines (nord et sud) et 5 vols vers le Moyen-Orient.

Concernant les résultats du dernier exercice comptable à cheval entre le 1er novembre 2017 et le 30 octobre 2018, RAM a réalisé un chiffre d’affaires de 16,2 Mrds de Dh (plus 6% de croissance ) et un résultat net de 157 MDH, en léger recul par rapport à 2016-2017.

A. Addou a précisé que sa compagnie a réalisé un CA en hausse de 15% sur les deux dernières années malgré le renchérissement du prix du pétrole sachant que le carburant constitue à lui-seul 30% des coûts d’exploitation, outre le conflit social qui a miné la compagnie durant l’été 2018.

Revenant sur l’importance du hub casablancais, le P-DG a affirmé qu’en étant connecté à 32 pays africains, il générait 1.900 vols par semaine, offrait 400 possibilités quotidiennes de connecter l’Afrique au reste du monde et que 60% de son trafic était composé de passagers en transit.

Il a aussi rappelé le périmètre de compétences de la RAM présente dans le transport (RAM Express), dans les services (Atlas Servair, Amadeus Maroc, Atlas Online, RAM Handling), dans la formation (Casa Aero, RAM Académy, Atlas Multiservice) et enfin dans l’industrie (SAESM, SATIS, Aeronotic Industry).

Au niveau national, la RAM dessert 25 destinations domestiques soit l’équivalent de 80 vols par semaine dont 50% sont subventionnés avec des tarifs préférentiels (Casa-Dakhla, Agadir Laâyoune-Dakhla, Casa-Ouarzazate, Casa-Tétouan-Al Hoceima, Casa-Errachidia).

Grâce aux interconnections, 18 villes sont connectées à l’international vers 80 destinations mondiales. L’ensemble du trafic des vols internes de la RAM totalise 1 million de passagers par an.

Le personnel comprend 3.933 employés, dont 597 pilotes, 1.300 membres du personnel naviguant et 2.015 employés administratifs.

Chacun des 61 avions nécessite de mobiliser 65 employés. On apprend également que le personnel est féminin à 43% et qu’il est composé de 46 nationalités.