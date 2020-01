Deal du siècle: Lorsque N. Bourita botte en touche…

Entre Etats, seuls les intérêts priment. Pas la peine de faire grand cas de cette lapalissade pour tenter de voir clair dans le raisonnement alambiqué développé par le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita pour ne pas le nommer, à l’endroit du «Deal du siècle» qui, pour résumer, aura le pire des effets sur le peuple palestinien.

On n’ira pas jusqu’à dire qu’il s’agit-là d’un holocauste qui marquera le 21 siècle, mais c’est tout comme !

Le drame humanitaire qui se profile, doublé d’un déni de justice flagrant, ne saurait être entériné par le peuple marocain quel qu’en soit le prix.

En tout cas, tant que la question palestinienne persiste à être promue comme une «cause nationale» pour laquelle tous les sacrifices peuvent être consentis. Quand bien même des voix d’écervelés s’élèvent par-ci et par-là pour assurer que le Maroc aurait intérêt à réfléchir plus à Taza qu’à Gaza…

Si on part du postulat que le Maroc compte parmi les alliés des Etats Unis d’Amérique, il est tout à fait normal que les appréciations divergent sur telle ou telle question d’une partie à l’autre de l’Atlantique.

Autant dire de manière plus claire que le Maroc serait mieux apprécié en affirmant sa singularité auprès des décideurs de Washington plus qu’en affichant un quelconque alignement servile sur leurs thèses.

On laissera le «béniouiouisme» à d’autres contrées qui n’ont ni foi ni loi et dont les dirigeants, de l’aveu même de l’actuel locataire de la Maison Blanche, ne résisteraient pas une semaine au retrait du parapluie US.

Encore heureux que le Royaume ne compte pas parmi ces «entités» factices au regard de son histoire et de ce qui fait son ADN parmi les nations ayant apporté leur soutien inconditionnel aux peuples en lutte contre la colonisation.

Voilà qui nous ramène au vif du sujet: la question palestinienne en l’occurrence.

Ce qui est choquant dans la déclaration faite par N. Bourita le jour même où il recevait son homologue portugais c’est que notre diplomate en chef a assuré ses auditeurs que le Maroc apprécie les efforts constructifs de paix déployés par l’administration US actuelle, en vue de parvenir à une solution juste, durable et équitable au Proche-Orient. Mais de quelle paix parle-t-on lorsqu’on sait que les premiers intéressés eux-mêmes, les Palestiniens en l’occurrence, ont opposé un NIET catégorique à la Pax Americana qui offre tout à Israël, une entité greffée artificiellement dans l’espace arabe au grand dam des Palestiniens et de leurs droits inaliénables.

La seule chose à mettre au crédit de N. Bourita est d’avoir indiqué que la résolution de la question palestinienne est la clé de la stabilité au Moyen Orient.

Sur cette question, unanimité il y a à l’échelle planétaire, ou presque.

De là à apprécier le deal présenté par le Président Donald Trump aux Palestiniens, c’est oublier qu’il y a loin de la coupe aux lèvres !

Surtout que des questions lancinantes ont été enterrées vivantes dans ce deal comme celles qui se rapportent aux politiques de colonisation et d’annexion, ou encore au sort des réfugies palestiniens condamnés à l’errance… Cela sans parler de l’expansionnisme, clé de voute de l’entité sioniste, qui déborde avec la bénédiction trumpienne sur la vallée du Jourdain et sur le Golan syrien. Et que dire d’Al Qods qui a été purement et simplement livrée sur un plateau d’argent à l’entité israélienne pour en faire la capitale perpétuelle de l’Etat juif !

Seul bémol dans tout le charivari construit par N. Bourita est que le royaume considère que le statut de Jérusalem doit être préservé relevant que la décision finale doit faire l’objet de discussions entre les parties conformément à la légalité internationale.

Tout cela est connu par les observateurs depuis près de deux ans.

N. Bourita ne saurait en ignorer les détails, lui qui voit qu’il y a convergence entre les points de vue américaine, tout à l’honneur d’Israël, et ceux du Maroc !

Le Maroc a suivi avec intérêt la présentation de la vision du président Trump, sur la question israélo-palestinienne, a ajouté notre chef de la diplomatie, notant qu’au vu de l’importance de cette vision et de son ampleur, il examinera ses détails de manière très attentive. N. Bourita aurait pu arrêter les frais à ce niveau-là. Mais non, il a tenu à récidiver en soulignant que d’ores et déjà, le Maroc relève des éléments de convergence avec des principes et des options que le Maroc a toujours défendus dans ce dossier, à savoir notamment la solution à deux Etats et la négociation entre les deux parties comme démarche privilégiée pour parvenir à toute solution, tout en maintenant une ouverture au dialogue.

«L’acceptation par les parties des différents éléments est, en effet, fondamentale pour la mise en œuvre et la durabilité de ce plan», a poursuivi le ministre qui ne doit nullement ignorer la réaction de Ramallah et encore moins celle des autres composantes palestiniennes de Gaza et d’ailleurs. Le désaveu du Deal est unanime !

N. Bourita s’est même évertué à phosphorer sur la question en soulignant que si la dimension économique est importante, elle doit être complétée par une dimension politique.

Sauf que dans le détail, les 50 milliards que l’on promet au «Deal du siècle» sur dix ans ne réservent que des miettes aux Palestiniens, le gros devant être englouti par les infrastructures profitant pour l’essentiel à l’entité sioniste dont le futur est mis en équation par des historiens israéliens de pur jus !

N. Bourita aurait certainement été mieux inspiré de se contenter de dire que le Maroc forme le souhait qu’une dynamique constructive de paix soit lancée, en vue d’une solution réaliste, applicable, équitable et durable à la question israélo-palestinienne, satisfaisant les droits légitimes du peuple palestinien, pour un État indépendant, viable et souverain, avec Jérusalem-Est comme capitale, et permettant aux peuples de la région de vivre dans la dignité, la prospérité et la stabilité. Tout le reste relève de la pure casuistique… Dommage !