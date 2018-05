Débarquement émirati à Socotra: A quoi joue Abou Dhabi?

Des éléments des forces émiriennes, appuyés par des véhicules blindés, ont pris le contrôle de l’aéroport de la principale île de l’archipel de Socotra. Offrant une position stratégique pour le contrôle des voies maritimes à l’entrée du Golfe d’Aden et de l’océan Indien, cet archipel est, depuis une quinzaine d’années, au centre des tentatives d’influence des puissances régionales. Depuis le début de la guerre au Yémen en 2015, Abou Dhabi a intensifié ses actions pour prendre pied à Socotra, multipliant les missions d’aides humanitaire et médicale. Cet assaut n’a pas empêché le Premier ministre yéménite, Ahmed Obeid ben Dagher, de passage à Socotra, de réaffirmé la souveraineté yéménite sur l’île, critiquant le déploiement émirien, mené sans consultation de son gouvernement, et demandé à l’Arabie saoudite d’intervenir. De son côté, le ministre émirien des Affaires étrangères, Anwar Gargash, s’est déclaré «surpris» par les déclarations du Premier ministre yéménite, accusant les Frères musulmans d’attiser le sentiment hostile aux Emirats. Des activistes yéménites accusent Abou Dhabi de vouloir installer une base militaire sur l’île et de tenter de convaincre ses habitants de demander un référendum d’autodétermination. Si, officiellement, ce débarquement s’inscrit dans le cadre de la mission de la coalition arabe au Yémen, les propos d’Anwar Gargash, qui a souligné les «liens historiques» entre les Emirats et Socotra, ne contribuent pas à lever les doutes sur les objectifs réels de l’opération.

Cette offensive émiratie intervient alors que selon le site des services d’achats du Pentagone, l’United States Special Operations Command (USSOCOM) a émis au mois d’avril, malgré des

moyens déjà considérables, une demande auprès de sociétés de services pour la fourniture de quatre hélicoptères d’évacuation sanitaire dotés de leur propre personnel médical pour soutenir ses opérations au Yémen. Ces appareils devront disposer d’une autonomie de 800 à 1 000 km sans ravitaillement, d’une capacité de fret de deux tonnes et/ou de huit blessés minimum, de maté riels de vision de nuit, d’être ravi taillables, et en mesure de réagir sur préavis en moins de trente minutes.

Les Américains qui disposent de bases opérationnelles avancées du SOCOM au Yémen, comme Sana’a et Aden, ciblent le site d’Hodeida sur la mer Rouge, la place forte de la guérilla houthie.

Or, officiellement et depuis son retour sur le terrain en 2016, le SOCOM n’a reçu aucun mandat pour soutenir la coalition arabe, et n’est en charge que des opérations antiterroristes.