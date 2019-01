Décès de la grippe porcine: La Santé tente de rassurer…

Le fils de la victime Yousra Habachi, qui a succombé à la grippe porcine il y a quelques jours dans une clinique privée à Casablanca, est également décédé, mardi 29 janvier 2019, dans la même clinique, rapportent plusieurs médias.

La cause de ce décès n’est pas encore connue et les médecins qui étaient à son chevet avaient informé son père que son état était critique et qu’il avait du mal à respirer.

Devant cette alerte, le ministère de la Santé a précisé dans un communiqué que « le statut épidémiologique des différents virus de la grippe saisonnière au Maroc est normal et ne pose pas de problème. L’enregistrement des cas de virus de la grippe saisonnière est courant. Le système national d’alerte et de surveillance épidémiologique enregistre chaque année les cas du virus pendant la saison hivernale ». Le ministère encourage et appelle les citoyens à se faire vacciner, en particulier les femmes enceintes, les enfants âgés de 6 mois à cinq ans, les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques.

La clinique dans laquelle une femme (Y.H) est décédée à Casablanca, à cause de la grippe porcine (H1N1) selon certains médias, ne relève pas du système d’observation épidémiologique, a indiqué mardi le directeur de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies au ministère de la Santé, Mohammed Youbi.

Dans une déclaration accordée à l’agence MAP, M. Youbi a relevé que les centres de santé, les hôpitaux et les cliniques privées soumis à ce système sont des structures disposant de moyens susceptibles de détecter certains types de grippe saisonnière transmissible, notant que le nombre des établissements hospitaliers inscrits dans le cadre de ce système sont au nombre de 8 hôpitaux et 375 centres de santé, dont 12 cliniques.

Ces structures communiquent des informations au ministère et effectuent des analyses aux personnes qui seraient atteints de la grippe afin de connaître le type de cette grippe transmissible lors d’une saison, sachant que l’objectif du système d’observation épidémiologique est le suivi de la cadence de propagation de la maladie et l’identification du type de l’épidémie transmissible, a-t-il expliqué.

Le Maroc adhère au système mondial d’observation et de surveillance épidémiologiques de la grippe, a-t-il précisé, faisant savoir que “le ministère tient à communiquer les données et les types de virus détectés dans nos différents laboratoires à l’Organisation mondiale de la santé (OMS), permettant ainsi à cette dernière de les fournir, chaque année, aux sociétés qui produisent le vaccin, pour que la composition de ce dernier soit adaptée au type de maladie propagée lors d’une saison particulière.

« Le système de surveillance épidémiologique nous permet d’identifier le type de virus qui circule lors de la saison, puis de le faire correspondre au type de vaccin préparé pour le combattre, que l’OMS met à la disposition des fabricants de médicaments, pour qu’il soit commercialisé dans le monde », a-t-il ajouté.

La deuxième mesure, selon M. Youbi, consiste à prendre des mesures supplémentaires pour protéger les personnes les plus vulnérables, en prévision de la propagation de la grippe tout comme en 2006, qui a vu la propagation du type A du virus transmis des oiseaux à l’être humain.

A cet égard, le responsable a souligné la nécessité de respecter les moyens de prévention de cette maladie, notamment par des moyens simples liés au mode de vie, tels que d’éviter les lieux encombrés et ceux qui manquent d’aération et le lavage des mains, faisant observer que la meilleure prévention est de se vacciner chaque année car ce virus, en particulier de type “A”, a la spécificité de modifier progressivement sa composition génétique d’une année à l’autre.

L’influenza est une maladie due à un virus qui attaque la trachée et qui se propage d’une façon rapide, en particulier en hiver, a-t-il rappelé, expliquant que ses manifestations cliniques sont souvent bénignes, sauf qu’elles peuvent parfois être accompagnées de symptômes graves chez certaines personnes immunodéficientes.