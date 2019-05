Décrispation au CCG: Riyad fait les yeux doux à Doha

Le roi Salman d’Arabie saoudite a invité l’émir du Qatar, cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, à assister à deux sommets à La Mecque le 30 mai, a annoncé dimanche le ministère qatari des Affaires étrangères.

Riyad a proposé la tenue de deux sommets le 30 mai à La Mecque pour discuter des conséquences des attaques de drones ainsi que du « sabotage » de quatre navires, dont deux pétroliers saoudiens, au large des côtes des Emirats arabes unis.

L’Arabie saoudite, les EAU, Bahreïn et l’Egypte ont mis en place un boycott économique et diplomatique du Qatar depuis juin 2017 en raison de la proximité de ce dernier avec l’Iran. Plus, les Saoudiens accusent les dirigeants qataris de soutenir le terrorisme, ce que ces derniers démentent.

Une affaire en lien avec les Frères musulmans qui, par ailleurs, sont soutenus par la Turquie qui a volé au secours de Doha pour prévenir toute forme d’agression militaire contre le petit émirat.