Défis de développement: «Le cercle des patriotes» voit le jour

Considérer l’intérêt de la patrie et des citoyens comme priorité absolue par-delà les clivages partisans, idéologiques ou religieux, tel est le crédo d’une dizaines de marocains qui se sont rassemblés sous la coupe du « Cercle des Patriotes » pour mieux servir leur pays et enrichir, par leurs contributions, les débats et réflexions autour des voies possibles que le Maroc pourrait emprunter pour atteindre les objectifs d’équité, de justice sociale et d’émancipation citoyenne. « Le Cercle des Patriotes », think-tank indépendant, résolument moderniste mais avec un ancrage identitaire fort, se veut un cercle de réflexion dont l’organisation s’appuie sur une approche collaborative, horizontale et régionale. Il vise à fédérer un réseau de dirigeants qui sont autant de compétences provenant de tous les secteurs public, privé et associatif, et issus de l’ensemble des régions du Maroc. Le Cercle des Patriotes a pour but d’émettre des idées et des propositions mûres et réfléchies, produits d’un processus de concertation, de consultations et adossées sur des analyses. A travers une pensée alternative et pragmatique, sortant des sentiers battus, en phase avec les enjeux et défis actuels, le Cercle publiera des notes courtes, des études plus développées et des rapports, et organisera débats ou tables-rondes.

Related