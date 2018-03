Dégradation des sols: Pourquoi il faut s’en inquiéter

La dégradation des terres atteint des proportions alarmantes. Elle affecte 40% de la population mondiale (3,2 milliards de personnes) ce qui risque de pousser à la migration de 50 à 700 millions de personnes d’ici 2050, assurent une centaine de scientifiques. Dans une vaste d’ampleur mondiale (Ipbes) récemment publiée (les scientifique de 45 pays constituent un Giec de la biodiversité), on signale que les activités humaines détruisent les terres de la planète au point de les réduire à un état «critique». Le phénomène n’affecte pas que les hommes mais contribue à l’extinction de nombreuses espèces, tout en aggravant le changement climatique. L’étude rappelle que seul un quart des terres de la planète n’a pas été «significativement affecté» par l’activité humaine et le ratio devrait chuter à 10% d’ici 2050, laissant surtout vierges de toute dégradation les déserts, les régions montagneuses, la toundra et les régions polaires inhospitalières pour l’homme. La détérioration des terres, mal ou surexploitées, «conjuguée aux problèmes de changement climatique, qui y sont étroitement liés», est si grave qu’elle provoquera la migration d’au moins 50 millions d’humains d’ici 2050, alerte l’étude, qui compile toutes les publications scientifiques récentes. Et jusqu’à 700 millions si aucune mesure n’est prise pour enrayer les dégâts et si le changement climatique s’aggrave.

La dégradation des sols, pourtant sources de notre subsistance, accroît aussi les risques de guerres. «La baisse de productivité des sols rend les sociétés plus vulnérables à l’instabilité sociale, en particulier dans les régions sèches, où des années de très faibles précipitations ont été associées à une hausse des conflits violents allant jusqu’à 45%», notent les chercheurs. Car la qualité des sols a un impact sur la sécurité alimentaire : 95% de notre nourriture provient directement ou indirectement de la terre, selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Mais aussi sur l’eau que nous buvons et l’air que nous respirons (les forêts produisent de l’oxygène et absorbent les gaz responsables du réchauffement climatique). Le coût économique de leur dégradation est quant à lui estimé à environ 10% du PIB annuel (chiffres de 2010), en raison de la perte de biodiversité et des services écosystémiques associés, qui sont «vitaux pour toute vie sur Terre».

On tient pour responsables de ce déséquilibre la généralisation des pratiques agricoles et forestières non durables, notamment l’industrialisation de l’élevage et l’utilisation exponentielle d’engrais et pesticides de synthèse, outre la destruction des zones humides comme des forêts tropicales pour y cultiver des palmiers à huile ou du soja destiné à nourrir les animaux d’élevage. Ou encore la pollution et l’expansion urbaine. Le tout provoqué et aggravé par «le style de vie hautement consumériste» des pays les plus riches et la croissance des revenus et de la démographie dans les pays en développement.

Est-il possible d’inverser cette tendance suicidaire ? La réponse est oui à la condition de prendre d’urgence des mesures ambitieuses. Restaurer les sols a certes un coût initial, mais in fine, cela apporte des bénéfices décuplés, souligne le rapport (Ipbes). A contrario, plus les gouvernements tardent à agir pour enrayer cette tendance, plus il sera difficile et coûteux de le faire.

Le rapport indique aussi qu’il est possible d’éviter d’étendre davantage les terres agricoles en augmentant la productivité de celles qui existent déjà et en incitant les populations à adopter un régime alimentaire moins destructeur de sols.

«La dégradation des sols, la perte de biodiversité et le changement climatique sont trois facettes différentes d’un même enjeu, d’un même problème majeur : l’impact de plus en plus dangereux de nos choix sur la santé de notre environnement naturel, avertit Robert Watson, le président de l’Ipbes. Nous ne pouvons pas nous permettre d’aborder ces trois menaces de façon isolée, chacune mérite d’être en tête des priorités politiques et elles doivent être traitées ensemble.»

Réunie en session plénière à Medellín, en Colombie, l’Ipbes avait déjà sonné le tocsin sur l’état de la biodiversité, menacée par une extinction massive des espèces, la première depuis la disparition des dinosaures, la première provoquée par les humains et leurs abus. Extinction qui «met en danger les économies, les moyens d’existence, la sécurité alimentaire et la qualité de vie des populations partout dans le monde», tant la nature reste « au cœur de notre survie ». Comment réagir face à cet appel d’urgence ?