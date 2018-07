Délais de paiement : Les retards sapent la confiance !

Le gouvernement et la CGEM ont décidé de poursuivre leurs délibérations sur l’épineux dossier des délais de paiement, en associant le secteur bancaire à l’initiative de Mohamed Boussaid, ministre de l’Économie et des Finances.

Cette réunion a été l’occasion de tenir la première réunion de l’Observatoire des délais de paiement, une instance consultative au service des autorités gouvernementales, visant à offrir une plateforme d’échange, de concertation et de proposition de mesures et d’actions afin de réduire les retards de paiement et maîtriser les dettes des fournisseurs.

L’Observatoire des délais de paiement publiera son premier rapport en 2019. Il devra faire le bilan de l’évolution des comportements des entreprises en termes de délais de paiement. Au-delà de l’observatoire, la réunion a également été marquée par la présentation de plusieurs thématiques liées aux délais de paiement dans les secteurs public et privé, à savoir « l’évolution des délais de paiement des EEP », « la présentation de l’Observatoire des délais de paiement », « le projet de plateforme électronique des réclamations des fournisseurs sur les délais de paiement des EEP », « l’évolution des délais de paiement des administrations et des collectivités territoriales », « le cadre légal et réglementaire des délais de paiement », «l’évolution des délais de paiement dans le secteur privé » et « l’évolution des remboursements du crédit de TVA.

Lors de son intervention, le nouveau président de la CGEM, Salaheddine Mezouar a estimé que les délais de paiement ont battu tous les records et appelle à un retour à la confiance. Le président de la CGEM entend être fixé sur les montants des arriérés de l’Etat et surtout comment le ministère des Finances compte procéder pour les régler.

Il a également soulevé la question des décrets d’application qui tardent à voir le jour. Il s’agit de traiter cette question sans continuer à pénaliser les entreprises, particulièrement les TPE, les premières victimes de ce phénomène qui continue d’augmenter.

De nouvelles mesures seront prises afin de sortir l’économie de cet impasse affirme les deux parties. Surtout que le moral du secteur privé jugé bas a pour principale cause les retards de paiement qui restent la première cause de mortalité des entreprises.