Délais de paiement: Un boulet à la compétitivité

La problématique des délais de paiement continue de faire l’actualité dans les multiples évènements à caractère économique dans le Royaume. Dans ce sens, et lors d’un événement initié par le groupe Attijariwafa bank sous le thème « Écosystèmes Donneurs d’Ordres-Fournisseurs: des modèles pragmatiques face aux délais de paiement », les différents participants affirment que cette problématique constitue un handicap majeur entravant l’évolution de l’économie nationale et constitue une des principales raisons à l’origine de la mortalité d’entreprises. A ce titre, le ministre de l’Industrie, du commerce, de l’investissement et de l’économie numérique, Moulay Hafid Elalamy, qui s’exprimait en ouverture de cette rencontre a affirmé que la problématique des délais de paiement a été considérée comme étant une des principales raisons à l’origine de la mortalité d’entreprises. Il a relevé qu’il est impératif de se pencher sérieusement sur cette problématique qui concerne aussi bien l’État que les entreprises, compte tenu de son impact négatif sur le développement économique. Il s’agira selon lui de d’accentuer les efforts du gouvernement pour trouver les solutions efficientes afin de faire face à ce problème que le cadre légal peine encore à réguler. De son côté, la présidente de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Miriem Bensaleh Chaqroun, a estimé que la problématique des délais de paiement continue d’entraver « la bonne marche de l’économie marocaine », particulièrement les TPE. Selon M. Bensalah, ce problème fait que les entreprises sont « touchées dans leur compétitivité » parce qu’elles sont « touchées dans leurs trésoreries ». La CGEM et le gouvernement, notamment le ministère des Finances, ont travaillé ensemble pour trouver des solutions à ce problème à travers l’adoption de textes de loi. « Ces textes de lois existent à présent, mais leur application et leur mise en œuvre font encore défaut», a-t-elle martelé avant d’ajouter que le niveau d’endettement des entreprises est très important et les fragilise énormément. Aussi, et pour résoudre le problème, il suffit selon la patronne des patron de mettre en application ces textes de loi et que les entreprises et les donneurs d’ordre, qui représentent 70% des établissements publics, ainsi que l’État, respectent leurs délais de paiement Pour sa part, l’hôte de l’évènement, Mohamed El Kettani, PD-G du Groupe Attijariwafa bank, a estimé que ce problème, qui constitue « une préoccupation à l’échelle mondiale », pèse lourdement sur la trésorerie des entreprises notamment dans les pays du sud de la planète. Après avoir souligné que les délais de paiement, les difficultés dans la gestion de trésorerie et les problèmes de liquidité sont autant de problématiques qui plombent le quotidien des entreprises et plus particulièrement des PME et TPE, M. El Kettani a estimé que « la mentalité et la culture sévissant » sont à l’origine de ces problématiques. Pour le président de la première banque du Royaume, les entreprises présentant des délais de paiement courts favorisent tous les types d’investissement, aussi bien de remplacement que de productivité. Au-delà de cette problématique, M. El Kettani a présenté le dispositif du groupe Attijariwafa bank pour l’accompagnement des écosystèmes donneurs d’ordres-fournisseurs qui vise notamment la réduction des coûts de financement des fournisseurs, l’abaissement du niveau du risque financier au sein de la supply chain, et par conséquent l’amélioration des conditions de règlement. Il s’agit, a-t-il expliqué, d’une offre globale qui répond aux enjeux d’optimisation des flux financiers et de résilience du tissu local gravitant autour des grands donneurs d’ordre.

