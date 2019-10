Délestages: L’ONEE met fin aux rumeurs !

Suite à une information publiée par un site électronique au sujet de coupures d’électricité le 20 octobre 2019 ayant affecté l’alimentation électrique de la ville de Casablanca, l’ONEE dément et apporte les précisions nécessaires.

Ainsi, et dans le cadre de l’amélioration continue de la qualité de service à sa clientèle, l’ONEE avait programmé pour la journée du 20/10/2019 des travaux de remplacement d’un pylône à structure 225 kV qui s’inscrivent dans la maintenance préventive des ouvrages du réseau transport 400/225/60 kV.

L’Office signale que les travaux programmés ont été réalisés sans restriction et sans interruption de l’alimentation d’aucun poste source assurant l’alimentation en énergie électrique de la ville de Casablanca et régions. Et rassure qu’il ne ménagera aucun effort pour que les travaux n’impactent ni l’alimentation électrique au niveau de la ville de Casablanca ni la qualité de service.