Demande intérieure: Sa contribution au PIB progresse

Selon le Haut-commissariat au plan (HCP), et au terme du quatrième trimestre 2017, la demande intérieure privée aurait poursuivi sa tendance haussière amorcée en 2016. La consommation domestique aurait évolué dans un contexte marqué par une légère hausse des prix à la consommation, après deux trimestres de détente. Elle aurait profité, en grande partie, aux produits importés ; les importations de biens de consommation auraient progressé d’environ 6,9%, en glissement annuel. Globalement, les dépenses de consommation des ménages, en volume, se seraient accrues de 4,2%, en variation annuelle, au lieu de +3,7% une année plus tôt, contribuant pour environ +2,4 points à la croissance globale du PIB, au lieu de +2,1 points un an plus tôt. La hausse de la consommation domestique aurait été alimentée, entre autres, par un accroissement de 4,5% des crédits à la consommation et une progression de 7% des recettes des MRE. En revanche, la demande des administrations publiques serait restée modérée (+0,9%), sous l’effet d’une décélération des dépenses de fonctionnement (+0,2%, à fin novembre 2017). La croissance de l’investissement se serait, pour sa part, accélérée par rapport au début de l’année 2017, pour se situer à 3,1%, en variation annuelle, contribuant, ainsi, pour près de +0,9 point à la croissance du PIB. Cette évolution aurait été particulièrement portée par un redressement de l‘investissement en produits industriels, dans le sillage d’un retournement à la hausse de 14,8% des importations de biens d’équipement. Pour sa part, l’investissement public en infrastructures de base se serait renforcé par rapport au début de l’année, tandis que l’investissement en construction, en ralentissement depuis la mi-2008, serait resté relativement modéré, pâtissant d’une faiblesse de la demande adressée à l’habitat.

