Démantèlement des sites nucléaires nord-coréens: D. Trump annule le rendez-vous de Singapour

Au moment où la Corée du Nord a démantelé, ce jeudi, son site d’essais nucléaires, D. Trump a annoncé le même jour l’annulation de la rencontre programmée en juin avec le Président nord-coréen à Singapour.

A rappeler que cette annulation qui exprime une crispation dans les rapports entre les deux parties intervient après les vives critiques, pour la deuxième fois en moins de dix jours, de la démarche US. La dernière en date provient d’un cadre du pouvoir nord-coréen qui vient de menacer de saborder le sommet bipartite de juin, en accusant l’aile la plus conservatrice du pouvoir américain de vouloir entamer des négociations sur une base inacceptable pour Pyongyang. Choe Son-hui, vice-ministre des Affaires étrangères nord-coréenne a chargé, dans un communiqué diffusé par l’agence de presse officielle, la KCNA, Mike Pence, le vice-président des Etats-Unis, qui avait expliqué, lundi, que le pouvoir nord-coréen pourrait finir comme celui de Mouammar Kadhafi – tué lors du soulèvement de la Libye – « si Kim Jong-un venait à refuser un accord » avec Washington sur la dénucléarisation.

Choe Son-hui indique qu’elle ne peut « cacher sa surprise devant de telles remarques idiotes et stupides venant de la bouche du vice-président américain », plus loin accusé de n’être qu’une « andouille politique » ne comprenant rien aux affaires internationales. « Nous ne quémanderons pas auprès des Etats-Unis pour un dialogue, ni ne nous donnerons la peine de les persuader s’ils ne veulent pas s’asseoir avec nous », ajoute-t-elle, en précisant qu’elle suggérerait à son suprême leader d’annuler le sommet si les Etats-Unis persistent « dans des actes illégaux et insultants ».

La vice-ministre explique que c’est maintenant aux Américains de décider s’ils veulent ou non un sommet le 12 juin à Singapour. « Une rencontre dans une salle de réunion ou un affrontement dans une confrontation nucléaire. Cela dépend entièrement de la décision et du comportement des Etats-Unis », insiste la responsable nord-coréenne, qui prend soin, dans son communiqué, d’éviter toute attaque personnelle contre Donald Trump.