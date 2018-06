Démographie américaine: Toujours moins de blancs…

Les États-Unis connaissent une diminution de la population blanche, pour la première fois depuis des siècles, constate le Bureau du recensement des États-Unis. Le vieillissement de la population et la diminution de l’immigration européenne expliqueraient cet état de fait.

Le nombre de Blancs non-hispaniques aux États-Unis a diminué pour la première fois dans l’histoire de cette nation entre 2015 et 2016, selon de nouveaux chiffres publiés jeudi par le Bureau du recensement des États-Unis, relate The Hill.

Les données montrent que la population blanche vieillit rapidement, car les Américains retardent leur décision de fonder une famille et que le flux d’immigrants étrangers en provenance des pays européens diminue. Dans le même temps, les populations minoritaires croissent beaucoup plus vite, ce qui accélère un changement démographique qui dure depuis des décennies.

La populationhispanique a continué de croître, atteignant 58,9 millions au milieu de 2017, en hausse de 2,1% par rapport à l’année précédente. Le nombre d’Afro-Américains a augmenté de 1,2% à 47,4 millions, et l’on compte 22,2 millions de personnes d’origine asiatique aux États-Unis, en hausse de 3,1% par rapport à l’année dernière.

Selon un nouveau rapport, un énorme boom de l’immigration légale et illégale au cours des 16 dernières années a fait s’élever la population immigrante à plus de 43 millions aux États-Unis.

C’était l’une des promesses de la campagne de Donald Trump: gérer d’une main de fer l’immigration aux États-Unis. Toutefois, c’est lors de sa présidence que le nombre d’immigrants, légaux et illégaux, a atteint un niveau record, selon un rapport du Center for Immigration Studies.

Au cours des 16 dernières années, la population immigrante a considérablement augmenté en atteignant 43.7 millions en 2016, constate l’étude. Depuis 2000, le nombre de résidents américains permanents nés à l’étranger a augmenté de 12,6 millions. «En proportion de la population des États-Unis, les immigrants (légaux et illégaux) représentent 13,5%, soit un [immigrant] sur huit [résidants américains] en 2016, le pourcentage le plus élevé en 106 ans», estime le rapport.

Les Mexicains représenteraient la plus grande population née à l’étranger et immigrée aux États-Unis en 2016. Près de 1,1 million de Mexicains sont arrivés dans le pays entre 2010 et 2016. Cependant, en raison de la politique migratoire de retour et de la mortalité naturelle parmi la population, le nombre d’immigrants mexicains n’a pas augmenté au cours des six dernières années.

La plupart des immigrés proviennent actuellement de Chine, d’Inde, de République dominicaine, du Salvador et de Cuba. Le nombre total d’immigrants russes atteint 397.200 personnes en 2016, note l’étude.

Le top-5 des États qui accueillent le plus d’immigrants sont: le Dakota du Nord, la Virginie-Occidentale, le Dakota du Sud, le Delaware et le Nebraska.