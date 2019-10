Dernier duel Karroui-Saïed: Les Tunisiens emballés ?

Une question à un million de dinars : les électeurs tunisiens vont-ils se déplacer à nouveau pour aller voter ?

La question se pose avec acuité au regard de l’agenda politique assez serré depuis un mois.

Entre la présidentielle et les législatives, c’est la troisième fois que les Tunisiens sont invités à faire un tour dans les isoloirs.

Reste à savoir si les candidats en lice qui se retrouvent, vendredi, pour le dernier baroud, réussiront à les emballer.

Car la campagne pour la présidentielle s’achève ce vendredi, et le report exigé par Nabil Karoui, homme d’affaires qui a glané au premier tour 15,58% des suffrages, contre 18,4% des voix pour son rival, l’universitaire Kaïs Saied, est loin d’avoir eu le moindre écho favorale.

Le contexte de cette présidentielle provoquée par le décès de Béji Caid Essebssi, est bien particulier.

D’abord parce que la justice n’a affranchi Karoui, en détention depuis le 23 août pour blanchiment d’argent et évasion fiscale, que quelques jours avant la date fatidique.

Ensuite, parce que les enjeux liés aux législatives, dont la définition de la prochaine ossature de l’Exécutif, sont assez complexes avec, en prime, un paysage parlementaire des plus émiettés.

En raflant les premiers rôles, les islamistes d’Ennahda qui ont déjà donné leurs voix au rival de Karoui savent à quoi s’attendre.

En cas d’échec de leur « poulain » à ravir la vedette au candidat businessmen. La majorité qu’ils peuvent « monter » au parlement restera des plus fragiles pour définir un cap…

Dans le flou, les Tunisiens désespèrent face à une économie essoufflée, à des services publics défaillants, à un chômage endémique et à une inflation pénalisante pour un pouvoir d’achat déjà fragilisé.

Si l’amélioration de leurs conditions de vie revêt plus d’importance pour les Tunisiens que les magouilles politico-politiciennes, il y a de fortes chances pour que le taux de participation dépasse le seuil des 40%… Moyenne jugée honorable lors des législatives, calées entre les deux tours de la présidentielle.

Pour rappel, au premier tour, 9% seulement des jeunes de 18 à 25 ans ont voté.

L’élargissement de N. Karoui relance les dés puisque sa sortie de prison suscite beaucoup d’enthousiasme.

Celui-ci effectuait son premier grand oral en répondant aux questions en direct sur la chaîne Hiwar. Abordant tous les sujets, l’homme d’affaires n’a pas fait d’annonces nouvelles mais a tenté de rassurer.

En se présentant comme un rempart face à l’islamisme d’Ennahdha, formation politique qu’il tient pour responsable dans ses démêlées avec la justice.

Dans le pays des plats épices, la course à Carthage ne manque certainement pas de piquant…