Des chiffres qui inquiètent: Les Marocains tentés à 43% par l’exil !

Environ 43% des Marocains, soit près d’un citoyen sur deux, souhaite quitter le navire.

Tel est le résultat de l’enquête réalisée par BBC News Arabic et Arab Barometer, réseau de recherche basé à l’université de Princeton aux Etats-Unis. De quoi donner du tournis aux décideurs !

L’enquête menée auprès de 25.000 personnes issues de 11 pays de la région MENA (Moyen-Orient/Afrique du Nord) est cinglante.

Près de la moitié des Marocains veulent quitter le pays. Y compris sans papiers !

Selon les résultats de l’enquête menée entre fin 2018 et le printemps 2019, dans chaque pays sondé, au moins une personne sur cinq envisage d’émigrer.

Au Maroc, le pourcentage dépasse la barre des 40%, en augmentation constante depuis 2013, de même qu’en Jordanie.

Une réalité qui doit interpeller les responsables. Car le malaise est là, diffus…

Au Soudan, c’est plus de la moitié de la population qui souhaite partir.

L’Irak, l’Egypte, la Libye et la Tunisie ont également connu une hausse du nombre de personnes souhaitant émigrer, contrairement au Soudan, au Liban et au Yémen où le taux baisse depuis cinq ans.

Il reste (quasiment) stable en Palestine et en Algérie, autour de 30% environ.

“Depuis 2016, il y a eu une augmentation spectaculaire du nombre de personnes envisageant d’émigrer. Le nombre avait diminué ou était resté constant dans la majeure partie de la région sur la période 2006-2016. Mais dans la dernière enquête (2018-19), il a augmenté de 8% (de 25% à 33%) par rapport à l’enquête de 2016 (ce chiffre est basé sur les sept localités étudiées en 2016 et 2018-19)”, précise le baromètre.

Pour les jeunes, la hausse a été encore plus importante.

Le nombre de personnes âgées de 18 à 29 ans souhaitant émigrer est en hausse de 10% par rapport à 2016, précise la même source.

Plus de la moitié des jeunes des pays étudiés (52%) pensent désormais émigrer contre 42% en 2016.

Au Maroc, ils sont 70% de cette tranche d’âge à envisager de partir.

Parmi les destinations envisagées, l’Europe est légèrement moins populaire qu’auparavant, même si elle reste le choix prédominant pour les Nord-Africains.

Pour les Marocains, le continent européen est ainsi cité en premier (64%).

12% des Marocains qui veulent partir visent pour leur part l’Amérique du Nord, 5% les pays du Golfe, 10% la région MENA et 26% d’autres pays.

De nombreux migrants potentiels indiquent qu’ils sont même disposés à partir sans papiers, notamment 38% des Marocains souhaitant émigrer.

Les raisons économiques ont été largement citées comme facteur déterminant.