Des corvettes dernier cri pour l’Algérie: Moscou concède un transfert de technologie furtive

Au-delà des sous-marins, la marine algérienne sera renforcée par quatre corvettes russes « dernier cri » du projet 22160 pour assurer des patrouilles en haute mer. La première lui sera livrée « clé en main » à charge pour elle d’en construire les trois autres, conformément à un accord de transfert de technologie avec le partenaire russe. Ces informations relayées par Menadefense reposent sur les déclarations de RBK Tatarstan qui présente les bâtiments de guerre comme de « véritables bêtes de scène » alliant furtivité et puissance de feu. Plus grand que «le Buyan M » qui a tiré des missiles Kalibr-NK sur des cibles en Syrie à partir de la mer Caspienne, ce bâtiment répond aux spécifications de la marine algérienne qui le veut doté de silos verticaux de lancement pour huit missiles Klub K d’une portée de 300 km vers des cibles à l’intérieur des terres, et 250 contre des cibles navales. Comme il est aussi équipé d’un canon de 76 mm AK176, d’un système de défense anti-aérien Palma, comprenant 10 missiles Igla et deux canons rotatifs outre deux lance-grenades anti sous-marins DP-65. A l’arrière d’un pont d’envol ses capacités anti sous-marines pourraient être accrues grâce au recours à un petit hélicoptère fort utile aussi pour des missions de recherche et de sauvetage.

Les capacités de navigation et de détection de cette corvette reposent sur «un radar Pal-N1 de navigation et un Pozitiv ME1 qui détecte des cibles jusqu’à 250 km de distance. Deux sonars, Pallada et Vinyetka-EM, lui permettent d’identifier, de manière passive, des cibles de surface, sur des distances allant jusqu’à 100 km, ou sous-marines, les torpilles y compris, sur des distances de 30 km». Imposant, le bâtiment peut aussi assurer des missions de reconnaissance optique et électronique et d’interception de signaux et de communications et de désignation de cibles au sol.

Tout récemment, le général-major Rachid Chouaki, directeur des industries militaires au ministère de la Défense algérienne, avait défini les ambitions de son pays en matière d’industrie militaire. «Nous comptons créer 40 usines et 30.000 postes d’emploi directs d’ici 2019», en «précisant que 10 entreprises et 12 sociétés mixtes seront créées». Des unités déjà opérationnelles fournissent à l’armée algérienne des canons antichar MT12 et des canons D30 adaptés sur camions.

Les domaines sondés par l’industrie algérienne vont «des explosifs et des munitions, à l’électronique, la mécanique, et les industries de transformation comme le textile ». Le nec plus ultra consiste en l’ouverture d’une usine d’assemblage d’hélicoptères à Ain Arnat dans la wilaya de Sétif, avec le concours de l’italien Leonardo.