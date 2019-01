Des Irakiens en Israël: L’Assemblée réclame une enquête

La série de visites de trois délégations de représentants locaux irakiens (15 au total) en Israël ces derniers mois pour y rencontrer des responsables israéliens est loin de plaire à Bagdad. En effet, Le premier adjoint du président du Parlement irakien, Hassan Karim al-Kaabi, a réclamé lundi dans un communiqué « une enquête » de l’Assemblée pour « identifier ceux qui se seraient rendus en territoire occupé, en particulier si ce sont des députés », faisant référence à Israël. « Se rendre en territoire occupé est une ligne rouge et une affaire extrêmement sensible pour tous les musulmans », selon ce proche du leader chiite Moqtada Sadr.



Les groupes ont effectué ces visites, fermement désignées comme non officielles, dans le plus grand secret, selon le reportage télévisé, en partie pour éviter de contrarier les voisins iraniens de l’Irak.

Les dirigeants irakiens locaux ne venaient pas du Kurdistan irakien, souligne le reportage télévisé diffusé par la chaîne d’information Hadashot, mais plutôt de « l’Irak à proprement parler – c’est-à-dire de Bagdad”. Les trois délégations étaient composées de sunnites et de chiites – « influents en Irak ». Le reportage ne mentionne aucun nom des membres des délégations irakiennes et ne précise pas avec quels responsables israéliens ils se sont entretenus. Il indiquait que la visite la plus récente remontait au mois dernier.

En mai dernier, le ministère israélien des Affaires étrangères a ouvert une page Facebook consacrée exclusivement à la promotion des liens avec l’Irak.