Des patrouilleurs espagnols de haute mer pour le Maroc Mais pas de sous-marins à l’horizon…

Le Maroc serait-il sur le point d’acquérir des sous-marins pour renforcer les capacités de sa marine ?

Si l’intérêt est là, il n’en reste pas moins que rien de précis n’est encore figé en termes de commandes.

Après les informations ayant circulé sur un probable marché à conclure avec la Russie (les sous-marins Amur ayant été évoqués à une certaine époque), voilà que les Espagnols démentent toute commande marocaine ferme.

L’entreprise espagnole Navantia apporte un démenti au récit publié par le quotidien français La Tribune sur la dotation du Maroc de deux sous-marins de conception espagnole.

Le site d’information ECD a fait écho du démenti apporté par le porte-parole du constructeur naval ibérique Navantia en soulignant que «Navantia n’a reçu aucune demande de la part du Maroc portant sur une éventuelle construction de sous-marins pour sa Marine», tout en précisant que l’entreprise «insiste sur le fait que ses services n’ont aucune trace qu’une telle requête a eu lieu».

Le site espagnol a expliqué qu’en dépit du fait que le royaume chérifien ait consulté ou non Navantia, il n’en demeure pas moins que «le projet marocain d’étendre sa force navale à l’arme sous-marine serait un élément très important à prendre en compte dans l’équilibre naval autour du détroit de Gibraltar, en Méditerranée occidentale et aux alentours les îles Canaries».

La Tribune avait indiqué dans un article publié le 21 janvier que le royaume chérifien «souhaitait à terme acquérir des sous-marins et a déjà consulté les principaux constructeurs comme [l’allemand, ndlr] TKMS, Navantia et [le français, ndlr] Naval Group».

Si le marché des sous-marins tombe à l’eau, une autre commande non démentie par le constructeur espagnol serait, elle, bien réelle.

Dans un message posté le 30 décembre 2019 sur son compte Facebook, le site marocain d’information militaire FAR-Maroc, proche des Forces armées royales (FAR), a annoncé que l’Espagne fournira deux patrouilleurs de haute mer à la Marine royale marocaine.

Ainsi, le site a indiqué que, selon des rapports espagnols, le constructeur naval Navantia, via sa succursale à Casablanca, a conclu un accord avec les Forces armées royales relatif à l’achat de deux patrouilleurs de haute mer pour un montant de 260 millions d’euros.

La Tribune a confirmé cette information dans son article du 21 janvier.

Dans sa déclaration au site ECD, le porte-parole de Navantia n’a pas démenti ledit contrat.