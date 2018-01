Des robes noires pour les Golden Globes: Haro sur le harcèlement!

Ce dimanche 7 janvier restera dans les annales du Cinéma pour avoir dénoncé, à l’occasion de la remise des Golden Globes, le harcèlement sexuel qui a secoué les fondations de l’empire d’Hollywood et bien au-delà. La seule personne qui s’est opposé publiquement à l’appel fédérateur des artistes pour porter des robes noires en signe de protestation contre le harcèlement sexuel dont elles ont été victimes est Rose McGowan. Pourtant , il s’agit de l’une des premières actrices à avoir dénoncé Harvey Weinstein et d’autres hommes influents d’Hollywood. « Aucune de ces personnes raffinées habillées de noir pour rendre hommage aux femmes violées n’aurait levé le petit doigt si je n’avais pas parlé. Je n’ai plus de temps à perdre avec le paraître hollywoodien », écrit-elle en réponse d’un tweet d’Asia Argento, victime elle aussi d’Harvey Wienstein. Le message est donc passé lorsque le tout Hollywood s’est donné rendez-vous à Los Angeles pour le premier grand temps fort de la saison des récompenses. Et sur le tapis rouge de ces Golden Globes 2018, c’est l’accoutrement en noir qui a été le plus visible. À l’appel tout d’abord de plusieurs actrices de renom, puis du collectif Time’s up ! (c’est fini en français) et finalement de la quasi-totalité d’Hollywood, ce code couleur s’est imposé comme pour faire le deuil d’un passé douloureux. Tous les participants sont arrivés vêtus ainsi, dénonçant la culture du harcèlement sexuel dans les milieux du divertissement.

Palmarès :

Cinéma:

Meilleur film dramatique: « 3 Billboards – Les panneaux de la vengeance »

Meilleure comédie: « Lady Bird »

Meilleur réalisateur: Guillermo del Toro, pour « La forme de l’eau ».

Meilleur acteur dramatique: Gary Oldman, pour « Les heures sombres »

Meilleure actrice dramatique: Frances McDormand, pour « 3 Billboards – Les panneaux de la vengeance »

Meilleur acteur dans une comédie: James Franco, pour « The Disaster Artist »

Meilleure actrice dans une comédie: Saoirse Ronan, pour « Lady Bird »

Meilleur acteur dans un second rôle: Sam Rockwell, pour « 3 Billboards – Les panneaux de la vengeance »

Meilleure actrice dans un second rôle: Allison Janney, pour « Moi, Tonya »

Meilleur film en langue étrangère: « In the Fade »

Meilleur film d’animation: « Coco »

Meilleur scénario: « 3 Billboards – Les panneaux de la vengeance »

Meilleure musique: Alexandre Desplat, pour « La forme de l’eau »

Meilleure chanson: « This is me », dans « The greatest showman »

Télévision:

Meilleure série dramatique: « La servante écarlate »

Meilleur acteur dans une série dramatique: Sterling K. Brown, pour « This is us ».

Meilleure actrice dans une série dramatique: Elisabeth Moss, pour « La servante écarlate »

Meilleure série comique: « The Marvelous Mrs. Maisel »

Meilleur acteur dans une série comique: Aziz Ansari, pour « Master of None »

Meilleure actrice dans une série comique: Rachel Brosnahan, pour « The Marvelous Mrs. Maisel »

Meilleur film de télévision ou mini-série: « Big Little Lies »

Meilleur acteur dans une mini-série ou un film de télévision: Ewan McGregor, pour « Fargo »

Meilleure actrice dans une série télévisée ou un film de télévision: Nicole Kidman, pour « Big Little Lies »

Meilleur acteur dans un second rôle dans une mini-série ou un film de télévision: Alexander Skarsgard, pour « Big Little Lies »

Meilleure actrice dans une série télévisée ou un film de télévision: Laura Dern, pour « Big Little Lies ».