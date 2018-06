Des S-400 pour le Qatar: Riyad menace Doha

L’Arabie saoudite a demandé à la France de convaincre le Qatar de renoncer à acquérir le système de défense anti-aérien russe S-400, faute de quoi Ryad se dit prêt à mener une « action militaire » contre Doha, a affirmé samedi le quotidien Le Monde.

Interrogés par l’AFP, ni l’Elysée ni le ministère français des Affaires étrangères n’ont réagi. Selon Le Monde, « la couronne saoudienne a récemment envoyé un courrier à la présidence française, dans lequel Ryad se dit prêt à mener une ‘action militaire’ contre le Qatar si ce dernier acquiert, comme il en a exprimé l’intention, le système de défense anti-aérien russe S-400 ».

L’Arabie saoudite, Bahreïn, les Emirats arabes unis, le Yémen et l’Egypte ont rompu depuis le 5 juin 2017 leurs relations diplomatiques avec le Qatar, accusé de soutenir des groupes islamistes radicaux et de ne pas prendre assez de distance avec l’Iran.

Ces pays ont ensuite imposé un boycott commercial au Qatar, qui rejette toutes ces accusations et affirme que ces pays cherchent à obtenir un changement de régime à Doha.

Afin de briser son isolement, le Qatar a multiplié les contacts diplomatiques et les accords commerciaux, militaires ou technologiques à l’international.

Fin janvier, l’ambassadeur qatari à Moscou, Fahad bin Mohammed Al-Attiyah, avait ainsi affirmé à l’agence de presse officielle russe TASS que le Qatar menait des négociations « à un stade avancé » pour acheter des systèmes russes de défense anti-aérienne S-400. « Un mois plus tard, Ryad avait reconnu à son tour être en lice pour obtenir ces batteries sol-air », écrit Le Monde.

« Dans la lettre envoyée à l’Elysée, dont le contenu a été dévoilé au Monde par une source française proche du dossier, le roi Salman exprime sa ‘profonde préoccupation’ vis-à-vis des négociations en cours entre Doha et Moscou (…) et met en garde contre un risque d’escalade ».

« Le royaume serait prêt à prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer ce système de défense, y compris une action militaire », écrit – toujours selon Le Monde – le monarque, qui conclut son courrier en demandant à Emmanuel Macron son aide pour empêcher la vente et préserver la stabilité de la région.

Parallèlement à cet épisode pour le moins inquiétant, il y a lieu de signaler que le Qatar a assuré qu’il n’entrera pas en conflit avec l’Iran. Le ministre qatari de la Défense a appelé dimanche plutôt au dialogue avec Téhéran. Même si les deux Etats ont « de nombreuses différences », Doha n’ « alimentera pas une guerre » dans la région, a déclaré Khalid bin Mohammad al-Attiyah, à l’occasion d’une conférence internationale sur la sécurité à Singapour. « Est-il sage d’appeler les Etats-Unis et Israël à combattre l’Iran ? L’Iran est juste à côté (du Qatar) », a-t-il déclaré.

« Si un tiers essaye de pousser la région ou un pays de la région à lancer une guerre contre l’Iran, cela sera très dangereux », a t-il ajouté, dans une possible allusion à l’Arabie Saoudite, qui a mis en oeuvre un boycott depuis près d’un an contre le Qatar, l’accusant de financer le terrorisme et d’avoir des liens étroits avec Téhéran. Des allégations rejetées par Doha.

Interrogé sur la probabilité que les bases aériennes du Qatar soient utilisées pour lancer des frappes contre l’Iran, le ministre a rétorqué que son pays n’était pas « un fan de la guerre » et appelait plutôt au dialogue. « Nous devrions appeler l’Iran, mettre tous les dossiers sur la table, et discuter pour amener la paix, et non la guerre », a-t-il dit.

Le Qatar héberge la base militaire d’Al-Udeid, la plus importante base des Etats-Unis dans la région, dotée d’un centre de commandement avancé, outre une base turque. M. al-Attiyah a également appelé à la restauration de l’accord nucléaire signé en 2015 entre l’Iran et les grandes puissances internationales.

Le 8 mai, le président Trump a annoncé le retrait total des Etats-Unis de l’accord et le rétablissement des sanctions contre la République islamique qui avaient été levées en contrepartie de l’engagement pris par l’Iran de ne pas se doter de l’arme nucléaire.