Des terroristes maliens en voie d’expulsion d’Alger: Essaimage dangereux…

Les médias algériens font état de préparatif pour assurer l’expulsion de 105 terroristes maliens arrêtés, jugés et condamnés par la justice algérienne, vers Bamako. Selon toute vraisemblance, le rapatriement de ce contingent se fera par voie aérienne et des négociations avec les autorités maliennes seraient en cours pour donner corps à l’entraide judiciaire entre les deux pays. Le dossier concerne, selon toute vraisemblance, des éléments appartenant à des groupes terroristes activant au nord du Mali, notamment Ançar Eddine, qui avaient pour mission de « créer de nombreuses cellules sur le territoire algérien et en faire une base arrière à leurs activités terroristes », apprend-on des médias algériens. Ces derniers qui citent des sources autorisées rappellent que ce contingent de terroristes a commencé à se structurer dans cinq wilayas du sud du pays, où ils ont mis en place des réseaux dormants. Ils avaient des moyens considérables pour l’implantation d’une importante base arrière aux organisations terroristes du nord du Mali, en Algérie. Le plus grand nombre de ces terroristes a été arrêté dans les wilayas de Tamanrasset, d’Adrar, d’Illizi, mais aussi de Ghardaïa et d’Alger. Parmi ces terroristes, ajoute-t-on, figurent « des responsables connus et recherchés pour leurs activités criminelles dans la région du Sahel ». Plus, tous les éléments actuellement en rétention administrative «ont tous été reconnus coupables d’actes terroristes, et bon nombre d’entre eux détenaient des armes à feu et des documents subversifs compromettants».

