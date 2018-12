Destinations risquées: Madrid incite à la prudence ses citoyens en partance pour le Maroc

En actualisant la carte des pays les plus sûrs et les plus dangereux au monde pour les touristes, le ministère espagnol des Affaires étrangères a classé le Maroc parmi les pays sûrs pour les touristes, même s’il est recommandé de s’y rendre « avec prudence ». Le Royaume est en effet classé dans la catégorie de pays « à fort taux de criminalité, sans être alarmant », soit le deuxième niveau en termes de sécurité pour les voyageurs.

Les pays considérés comme les plus sûrs du monde pour les touristes sont majoritairement européens et nord-américains. L’Espagne déconseille les voyages, notamment en Égypte et recommande aux touristes de prendre le maximum de précautions pour se rendre en Algérie et en Tunisie. Les pays les plus dangereux restent sans surprise la Libye, la Syrie, le Yémen, l’Afghanistan, la Centrafrique, le Soudan du Sud, l’Érythrée et la Somalie.