Détenus du Hirak: Le CNDH va au contact des familles

Amina Bouayach, à la tête du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), fait dans la constance du jardinier dans le traitement des prisonniers du Hirak rifain.

Elle multiplie les rencontres avec les familles.

La Président du CNDH poursuit les rencontres lancées depuis le 20 mai dernier en recevant, au siège de l’Institut de Rabat-Driss Benzekri pour les droits de l’Homme, un nouveau groupe de mères et de membres des familles de détenus d’Al Hoceima.

C’était le 17 juin dernier, signale un communiqué de l’Institution.

« Ces rencontres interviennent suite à l’appel lancé le 12 avril 2019 par le CNDH précisant que le Conseil allait accueillir, écouter et interagir avec les familles des personnes détenues dans le cadre des événements d’Al Hoceima et de Jerada », indique la même source, précisant que d’autres rencontres sont programmées avec « les autres familles des détenu-e-s et les acteurs de la société civile ».

Début juin, 107 détenus des mouvements de contestation d’Al Hoceima et de Jerada (60 détenus dans le cadre des évènements de la région d’Al Hoceima et 47 détenus dans le cadre des évènements de la région de Jerada, rappelle le CNDH), alors en détention ou en liberté, avaient bénéficié de la grâce royale.

Les célébrations liées à la fête du Trône, qui marquera le 30 juillet prochain les 20 ans de règne du roi Mohammed VI, mais aussi à l’Aïd Al Adha, au mois d’août, représentent, aux yeux des familles, autant d’espoir de voir de nouvelle grâces aux militants du Hirak encore détenus.