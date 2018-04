Dette extérieure publique: Hausse de 6,4% de l’encours total en 2017

Selon la Direction du Trésor et des Finances Extérieures, l’encours de la dette extérieure publique enregistre une hausse de 6,4% à 332,3 Mrds Dh en 2017 contre 312,5 Mrds Dh en 2016. Cette dernière est détenue à hauteur de 47,3% par les institutions internationales, 29,3% par les créanciers bilatéraux et 23,4% par le Marché Financier International et les Banques Commerciales. Par devise, elle est libellée à hauteur de 61,1% en Euro, 27,8% en Dollar et 3,6% en Yen japonais. Les charges de la dette ressortent, quant à elles, à 32,1 Mrds Dh dont 23,4 Mrds Dh en principal et 8,7 Mrds Dh en intérêts. Les tirages de la dette accaparent, pour leur part, un volume de 35,5 Mrds Dh en 2017 dont 20,9 Mrds Dh auprès des institutions internationales et 14,6 Mrds Dh auprès des créanciers bilatéraux. S’agissant de la dette extérieure du Trésor, l’encours de celle-ci se serait situé à 153,1 Mrds Dh en 2017, en hausse de 7,2% par rapport à 2016. Cette dernière est détenue à hauteur de 52,9% par les institutions internationales, 29,8% par le marché financier international et 17,3 par les créanciers bilatéraux. Par devise, elle est libellée à hauteur de 65,5% en Euro, 27,8% en Dollar et 3,9% en Yen japonais. Les charges de la dette ressortent, quant à elles, à 17 Mrds Dh dont 13,2 Mrds Dh en principal et 3,8 Mrds Dh en intérêts. En 2017, les tirages de la dette accaparent, pour leur part, un volume de 16,7 Mrds Dh réparti entre les institutions internationales et les créanciers bilatéraux à hauteur de 11 Mrds Dh et 5,7 Mrds Dh respectivement.

