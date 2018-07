Dette extérieure publique: Légère baisse de l’encours total

Selon la Direction du Trésor et des Finances Extérieures, l’encours de la dette extérieure publique enregistre une légère baisse de 0,4% à 331,1 Mrds Dh au premier trimestre 2018. Cette dernière est détenue à hauteur de 47,5% par les institutions internationales, 29,6% par les créanciers bilatéraux et 22,9% par le marché financier international et les Banques Commerciales. Par devise, elle est libellée à hauteur de 61,8% en Euro, 27,1% en Dollar et 3,7% en Yen japonais. Les charges de la dette ressortent, quant à elles, à 5,6 Mrds Dh dont 4,4 Mrds Dh en principal et 1,1 Mrd Dh en intérêts. Les tirages de la dette accaparent, pour leur part, un volume de 2,7 Mrds Dh au terme du premier trimestre de 2018 dont 1,5 Mrd Dh auprès des institutions internationales et 1,1 Mrd Dh auprès des créanciers bilatéraux. Pour ce qui est de l’encours de la dette extérieure du Trésor, elle s’élève pour sa part à 151 Mrds Dh au T1 2018, en baisse de 1,4% par rapport à la même période en 2017. Cette dernière est détenue à hauteur de 52,9% par les institutions internationales, 29,8% par le marché financier international et 17,3 par les créanciers bilatéraux. Par devise, elle est libellée à hauteur de 66,5% en Euro, 26,9% en Dollar et 2,9% en Yen japonais. Les charges de la dette ressortent, quant à elles, à près de 3 Mrds Dh dont 2,4 Mrds Dh en principal et 566 MDH en intérêts. Au T1 2018, les tirages de la dette accaparent, pour leur part, un volume de 126 MDH réparti entre les institutions internationales et les créanciers bilatéraux à hauteur de 118 MDH et 8 MDH respectivement.

