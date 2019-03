Deux marocains tués dans le crash du B.737 éthiopien : La RAM cloue au sol son B 737 MAX 8

Un Boeing 737 d’Ethiopian Airlines s’est écrasé dimanche matin peu après le décollage. Les 157 personnes à bord de l’avion ont péri dans l’accident, a rapporté le média d’État Fana Broadcasting Corporate, citant la compagnie aérienne. Deux Marocains sont comptées parmi les victimes. Outre les sept Français, le PDG d’Ethiopian Airlines a cité la présence à bord de l’avion de 32 Kenyans, 18 Canadiens, 9 Éthiopiens, 8 Italiens, 8 Américains, 7 Britanniques, 5 Néerlandais et 1 Belge. En tout, 30 nationalités étaient représentées. Celle de passagers voyageant avec un passeport onusien n’a pas encore été établie, a ajouté le PDG.

L’avion effectuait la liaison Addis-Abeba-Nairobi. Fana BC a précisé que l’appareil, qui assurait la liaison Addis-Abeba-Nairobi, s’est écrasé quelques minutes après le décollage, « causant la mort des 149 passagers et 8 membres d’équipage à son bord ». Les deux boites noires ont pu être récupérées et devraient permettre aux enquêteurs d’avoir plus de précisions sur les raisons du drame. En tout cas, l’appareil avait décollé à 8 h 38 (5 h 38 GMT) de l’aéroport international Bole d’Addis-Abeba et « perdu le contact » six minutes plus tard, selon la même source. Il devait atterrir à Nairobi vers 10 h 30 (7 h 30 GMT). L’appareil s’est écrasé vers Bishoftu, en région Oromia, à une soixantaine de kilomètres au sud d’Addis-Abeba. « Le pilote a mentionné qu’il avait des difficultés et qu’il voulait rentrer » et « il a eu l’autorisation » de faire demi-tour et de repartir vers Addis-Abeba, a déclaré le PDG, Tewolde GebreMariam, lors d’une conférence de presse à Addis-Abeba. Les conditions météorologiques étaient bonnes dimanche matin à Addis-Abeba.

La compagnie Boeing s’est déclarée « profondément attristée d’apprendre la disparition des passagers et de l’équipage du vol Ethiopian Airline 302 », dans un communiqué précisant qu’une équipe technique était mise à disposition pour aider l’enquête. Devant ce drame, la compagnie éthiopienne a cloué au sol tous ses appareils du même type. Suivie en cela par plusieurs autres, dont Royal Air Maroc. Pour la deuxième fois en quelques mois, un B 737 MAX 8 s’est écrasé quelques minutes après son décollage, ce qui est de nature à remettre en question la sécurité de cet avion, central dans la stratégie du constructeur américain. La Chine a cloué au sol ses appareils du même type et demandé à ses compagnies de suspendre tous les vols de l’appareil. Cayman Airways et Garuda et Lion Air (Indonésie) ont suivi l’exemple.

« Il s’agit du même avion. Comme pour Lion Air, l’accident se passe très peu de temps après le décollage et les pilotes ont émis des messages pour dire qu’ils étaient en difficulté puis il y a eu perte de l’avion. Il est difficile de dire que cela ne ressemble pas au premier accident », concède un expert aéronautique, qui a requis l’anonymat.

Depuis l’accident de Lion Air, le 737 MAX suscitait néanmoins de nombreuses interrogations dans la communauté aéronautique alors que ce programme avait rencontré des problèmes lors de son développement. L’avionneur Boeing avait même décidé de suspendre en mai 2017 les vols tests en raison d’un problème de qualité de fabrication du moteur produit par CFM, coentreprise de l’américain General Electric et du français Safran.

Fin janvier, 350 exemplaires du nouveau biréacteur et mono-couloir avaient été livrés, sur 5 011 commandes enregistrées par Boeing, soit un carnet de commandes équivalent à plus de sept ans de production au rythme actuel.

Ce nouvel accident est un coup dur pour Boeing, dont la famille des moyen-courriers MAX est la version remotorisée du 737, best-seller de tous les temps avec plus de 10 000 exemplaires produits.

La compagnie Ethiopian Airlines, détenue à 100 % par l’État éthiopien, a connu une très forte expansion ces dernières années. Sa flotte compte plus de 100 appareils, ce qui en fait la plus importante sur le continent africain. Courant 2018, une étude du cabinet spécialisé ForwardKeys indiquait qu’Addis-Abeba avait dépassé Dubaï en tant que premier aéroport de transit pour les passagers arrivant en Afrique subsaharienne. L’aéroport d’Addis-Abeba a par ailleurs été récemment rénové.

Le Boeing 737-800 MAX qui s’est écrasé était un appareil récent livré courant 2018 à la compagnie. Le dernier accident grave d’un avion de ligne d’Ethiopian Airlines est celui d’un Boeing 737-800 qui avait explosé après avoir décollé du Liban en 2010. Les 83 passagers et les 7 membres de l’équipage avaient été tués.