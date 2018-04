Développement durable: Le Bureau du CMAE réuni à Skhirat

En réponse à son engagement et son leadership dans le domaine de l’environnement, du développement durable et de lutte contre le changement climatique au niveau du continent africain, le Royaume a été choisi pour abriter pour la première fois la réunion du Bureau de la Conférence Ministérielle Africaine sur l’Environnement. Organisée conjointement par le Secrétariat d’Etat chargé du Développement durable et le Programme des Nations Unies pour l’Environnement, les 17 et 18 avril 2018 à Skhirat, cette réunion a pour objectifs d’examiner l’état d’avancement des décisions prises lors de la 16ème CMAE. Il s’agira aussi de donner les orientations nécessaires pour leur mise en œuvre, ainsi que la discussion de la contribution de la CMAE aux prochains évènements globaux en matière d’environnement et de développement durable, notamment la 14ème Conférence des Parties à la Convention sur la Diversité Biologique (COP14) et 24ème COP sur les Changements Climatiques. Pour rappel, le Maroc a participé aux travaux de la 16ème session ordinaire de la CMAE tenue à Libreville au Gabon du 12 au 16 juin 2017, avec une délégation importante conduite par Nezha El Ouafi, Secrétaire d’Etat chargée du Développement durable, qui a été élu à l’occasion Vice-Présidente du bureau de la CMAE représentant la région Afrique du Nord pour un mandat de deux ans (2017-2018). Prendront part aux travaux de ladite réunion les ministres chargés de l’Environnement des pays Membres du Bureau à savoir le Gabon, la Côte d’Ivoire, l’Ethiopie et l’Afrique du Sud, en plus du Maroc, ainsi que les représentants de l’Union Africaine et du Bureau Régional pour l’Afrique du Programme des Nations Unies pour l’Environnement.

