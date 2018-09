Développement durable: Relance de la coopération maroco-malgache

Nezha El Ouafi, secrétaire d’Etat chargée du Développement durable, a signé un plan d’action de coopération avec son homologue Guillaume Venance Randriatefiarison, ministre de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts de Madagascar à Nairobi, en marge des travaux du segment de haut niveau de la 7e Session extraordinaire de la Conférence ministérielle africaine sur l’environnement.

Ce plan concrétisera le processus de mise en œuvre du Protocole de coopération dans le domaine de l’environnement et du développement durable signé à Antananarivo lors de la visite royale à Madagascar. Sur deux années de mise en œuvre, ce Plan portera sur l’échange d’expériences sur des thématiques d’intérêt commun en matière de gouvernance environnementale et climatique, assainissement liquide et gestion des déchets, traitement et prévention de la pollution industrielle, gestion et protection des zones sensibles. Plusieurs activités ont été identifiées dont le renforcement des capacités des acteurs malgaches dans les domaines de la gestion des déchets solides et liquides, l’adaptation et l’accès au financement climatique à travers le 4C Maroc (Centre de Compétence en Changement Climatique).